國際貨幣基金組織（IMF）總幹事Kristalina Georgieva認為，隨中國經濟增長更多轉向由國內消費驅動，同時繼續擴大開放，中國將為全球經濟復甦注入更多增長動能。

香港信報6日報導，Kristalina Georgieva表示，中國是2020年全球唯一實現正增長的主要經濟體，IMF預計2021年中國經濟將增長8.1％，中國經濟復甦正帶來積極溢出效應，特別是對於那些與中國經貿聯繫密切的經濟體。

談到全球經濟，Kristalina Georgieva警告，目前全球經濟面臨復甦分化的重大風險。雖然IMF預計2021年全球經濟將增長5.5％，但有150個經濟體年內或將無法恢復到疫前水平，開發中國家與已開發國家之間的收入差距將進一步拉大。

她呼籲，各國應全力因應全球經濟復甦分化的風險，包括加快疫苗生產，完善疫苗分配，並為開發中國家提供相應援助。

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