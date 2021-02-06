由何木火的孫子帶來「銅鑼的祝福」，祝賀展出。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

何木火將東方水墨的柔美墨韻與西方繪畫的抽象意境及光影技法相互融合。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

何木火現代彩墨創作展，99件精彩作品於港藝中心展出，6日舉行開幕式。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

台中市政府文化局邀請何木火大師，6日起在台中市港區藝術中心展覽室B舉理「山野覓境—何木火現代彩墨創作展」，匯集現代彩墨平面作品93幅、立體藝品創作6件等歷年精心之作，即日起至3月7日展出，歡迎民眾前來欣賞。

文化局長張大春表示，何木火1958年出生於台中大里竹仔坑農家，從小對繪畫頗具天分，但因家庭因素忍痛放棄深造，後於1980年決定重拾年少夢想，拜師自學投入創作，並在家鄉成立「日新藝廊」。

何木火的藝術創作不僅傳承傳統水墨畫的山水布局、筆墨趣味及皴法暈染等技法，作品創新，結合潑墨、重彩、寫意及抽象等多種當代藝術表現技法，將大地山川透過作品呈現給社會大眾，展現對台灣鄉土的熱愛。

台中港區藝術中心說，何木火的繪畫啟蒙，來自於常為鄉親描繪肖像畫的三叔何金旺，從此啟發對繪畫的興趣，日後又拜師於嶺南畫派名家謝紹軒及水墨名家井松嶺、蕭進興等老師門下，以水墨藝術作品為主。

1992年，何木火獲得第13屆中部美展第二名，1995年榮獲台中縣「藝術薪火相傳獎」；另在水墨藝術教育部分，2009年台灣電視公司發行《水墨行者》DVD，並自2010年起於大台中有線電視播映《揮灑臺灣之美》電視教學影片共365集，由何老師示範水墨觀念技法。

目前何木火已出版畫冊共16輯，國內外巡迴展也累積200場以上，2016年底榮獲國立歷史博物館邀請舉行「揮灑臺灣之美—水墨行者何木火彩墨展」，藝術成就備受肯定。

這次展覽，何木火以「故鄉的山野祕境」為主題，包含大里竹仔坑、大里後花園、霧峰九九峰山林等，運用噴、灑、勾、點、染等技法，將東方水墨的柔美墨韻與西方繪畫的抽象意境、光影技法相互融合，創造令人心曠神怡、悠然自適的山林田野風光，歡迎愛好藝術的民眾至台中市港區藝術中心，欣賞當代彩墨藝術世界。

今日活動包括文化局長張大春、財政局長羅仙法、前立法委員沈智慧、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、前總統府資政廖了以、前文化部政務次長林金田、前國立歷史博物館主任秘書徐天福、唐門國際藝術集團董事長邱宜浤、台中市港區藝術中心主任柯丁祺皆出席，立法委員何欣純及市議員楊典忠也派代表參與。

(中時 )