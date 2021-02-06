台中市政府文化局邀請何木火大師，6日起在台中市港區藝術中心展覽室B舉理「山野覓境—何木火現代彩墨創作展」，匯集現代彩墨平面作品93幅、立體藝品創作6件等歷年精心之作，即日起至3月7日展出，歡迎民眾前來欣賞。
文化局長張大春表示，何木火1958年出生於台中大里竹仔坑農家，從小對繪畫頗具天分，但因家庭因素忍痛放棄深造，後於1980年決定重拾年少夢想，拜師自學投入創作，並在家鄉成立「日新藝廊」。
何木火的藝術創作不僅傳承傳統水墨畫的山水布局、筆墨趣味及皴法暈染等技法，作品創新，結合潑墨、重彩、寫意及抽象等多種當代藝術表現技法，將大地山川透過作品呈現給社會大眾，展現對台灣鄉土的熱愛。
台中港區藝術中心說，何木火的繪畫啟蒙，來自於常為鄉親描繪肖像畫的三叔何金旺，從此啟發對繪畫的興趣，日後又拜師於嶺南畫派名家謝紹軒及水墨名家井松嶺、蕭進興等老師門下，以水墨藝術作品為主。
1992年，何木火獲得第13屆中部美展第二名，1995年榮獲台中縣「藝術薪火相傳獎」；另在水墨藝術教育部分，2009年台灣電視公司發行《水墨行者》DVD，並自2010年起於大台中有線電視播映《揮灑臺灣之美》電視教學影片共365集，由何老師示範水墨觀念技法。
目前何木火已出版畫冊共16輯，國內外巡迴展也累積200場以上，2016年底榮獲國立歷史博物館邀請舉行「揮灑臺灣之美—水墨行者何木火彩墨展」，藝術成就備受肯定。
這次展覽，何木火以「故鄉的山野祕境」為主題，包含大里竹仔坑、大里後花園、霧峰九九峰山林等，運用噴、灑、勾、點、染等技法，將東方水墨的柔美墨韻與西方繪畫的抽象意境、光影技法相互融合，創造令人心曠神怡、悠然自適的山林田野風光，歡迎愛好藝術的民眾至台中市港區藝術中心，欣賞當代彩墨藝術世界。
今日活動包括文化局長張大春、財政局長羅仙法、前立法委員沈智慧、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、前總統府資政廖了以、前文化部政務次長林金田、前國立歷史博物館主任秘書徐天福、唐門國際藝術集團董事長邱宜浤、台中市港區藝術中心主任柯丁祺皆出席，立法委員何欣純及市議員楊典忠也派代表參與。
(中時 )
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