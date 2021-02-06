日本桌球女選手石川佳純，從小學就踏入兵乓球界，日媒還曾報導她和福原愛有瑜亮情節，由於雙姝都有顏值又有實力，因此常被放在一起比較，然而事實上，兩人的感情不錯，在福原愛引退嫁到台灣後，石川佳純不僅技術越來越純熟，顏值也越來越高，不少網友都建議她跨足演藝圈。

石川佳純被日本網友稱為「女優型乒乓美女」，由於平常她都是穿著運動裝，以健康陽光的形象示人，日前她在IG發布一張打扮過的照片，立刻在網路上掀起熱議，只見她放下劉海，還特別吹整過，穿著一件淑女的白色襯衫，還難得戴起了耳環，露出甜美笑容，頓時融化粉絲的心。

石川佳純在內文提到，由於接受專訪，難得有專業髮型師幫忙打理造型，意外將自己的女人味帶出，展現出前所未有的魅力，粉絲一見立刻建議她可以多做造型，像福原愛跨足演藝圈，朝其他方向發展，「哪來的女明星呀，真的是美女！」

事實上，石川佳純不只是長相甜美，球技也十分驚人，27歲的她早在2007年，就打入日本錦標賽女單四強，2011年以及2014、2015、2016更是三年連續獲得全日本選手權大賽冠軍，2017年站上國際舞臺，獲得世界乒乓球錦標賽混雙冠軍，內外兼具難怪在日本的人氣居高不下。

(中時新聞網)