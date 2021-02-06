大陸又一城市啟動數位人民幣試點工作。北京7日起開放民眾預約抽籤，預計將發放5萬個200元數位人民幣紅包，可在王府井指定商家及京東商城上使用。

澎湃新聞6日報導，在北京冬奧會開幕倒計時一周年之際，為實施科技冬奧行動計劃，加強冬奧支付服務環境建設，北京市針對冬奧消費全場景，啟動「數字王府井冰雪購物節」數位人民幣試點活動。

「數字王府井冰雪購物節」活動由北京市東城區人民政府主辦，通過預約報名、抽籤發放紅包的方式，向中籤人員發放5萬份數位人民幣紅包，每份紅包金額200元。

中籤人員可在王府井指定商戶和京東商城「數字王府井冰雪購物節」活動專區無門檻消費。預約報名通道自2021年2月7日正式開啟，消費活動時間為2月10日至2月17日。

「數字王府井冰雪購物節」活動支持數位人民幣紅包在冰雪運動和冬奧食、住、行、遊、購、娛等全場景進行線上線下消費，是數位人民幣研發過程中的一次常規性測試，也是北京為促進國際消費中心城市建設、拉動內需、鼓勵「就地過年」開展的創新實踐。

下一步，北京將圍繞2022年冬奧會穩步推進數位人民幣更多試點應用，持續深化落實「兩區」政策，不斷完善法定數衛貨幣試驗區和金融科技應用場景試驗區建設，提升北京智慧城市服務水平，打造國際消費中心城市，為北京冬奧會支付環境建設做好服務保障。

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