受到比特幣近期漲勢帶動，以及投資人熱切期待美國芝加哥商業交易所（CME）即將推出以太幣期貨，全球市值第二大虛擬通貨以太幣（Ether）5日飆漲逾11％，升破1,700美元大關，刷新歷史新高紀錄。

根據虛擬通貨價格追蹤網站CoinDesk數據，5日以太幣價格躥逾11％，最高來到1,761.35美元紀錄。6日以太幣揚升1.2％，報1,688美元。2021年迄今以太幣累計狂飆131.6％。

全球市值最大加密通貨比特幣近年漲勢凌厲，1月創下將近42,000萬美元收盤新高紀錄，帶動其他加密貨通上漲。根據CoinDesk數據，6日比特幣價格上升6.2％，報40,396.98美元。比特幣繼2020年飆漲逾300％後，2021年迄今漲幅逾36％。

比特幣目前市值達7,524億美元，以太幣市值已來到1,935.9億美元。

芝加哥商業交易所在3年多前比特幣漲勢達高峰時，推出比特幣期貨，投資人殷殷期待的以太幣期貨預計在8日開始交易，激勵以太幣近一周穩定上漲。

部分投資人相信，以太幣期貨和其他加密通貨衍生性商品，將強化機構投資人進前加密通貨市場的信心。

富達旗下創投基金Avon Ventures合夥人帕托迪亞（Sachin Patodia）表示，更多金融工具問世將讓更多參與者進入市場，這對以太幣價格是利多。

不過帕托迪亞亦指出，以太幣和其他加密通貨近期的漲勢，主要受到比特幣近幾個月的動能推動。過去許多加密通貨上漲循環皆是這種模式，比特幣價格動能引領其他加密通貨上漲。

此外，線上投資平台eToro的加密通貨分析師彼得斯（Simon Peters）指出，CME推出以太幣期貨可望進一步刺激市場新進者買進以太幣。不過值得注意的是，如同比特幣期貨，CME的以太幣期貨採現金交割，而非實體交割，所以不會對以太幣現貨價格造成太大影響。

(工商 )