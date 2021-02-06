風水其實就是建築環境規劃，營造出好的空間，也能讓屋主住得更舒服，雖然風水不一定準確，但當遇到不順心的事情，不妨試試看改變家中格局，或許也能間接改變心態，不只室內環境很重要，門口門面也不可忽視，電梯、樓梯等對大門，在風水上就屬於直衝煞，而大門口千萬不能觸碰的3禁忌，究竟有哪些呢？

大門正對電梯，容易造成家運不佳，甚至可能守不住錢，家人健康問題也會受影響，是日常生活中經常會遇到的基本煞氣，當住戶一打開門就看到，電梯門正對著自家大門開開關關，就像是老虎想吞噬人一樣，甚至可能造成大門口的氣場產生異動。

而有些屋子大門對著樓梯口，其實在風水上也是大忌，因為樓梯對著大門，意味將家中的地氣帶出去，也容易發生破財或不聚財的現象，假若門開在震位，前方有樓梯口正對著，而震卦為長子，將會對屋內男主人帶來影響，反之大門開在巽卦位置，就可能對女主人不利。

再者，有些鄉下住戶的大門口，可能會種幾顆大樹，主要是供人在樹下乘涼，但在風水上，大門前有大樹也是禁忌，因為樹在門前不但會阻擾陽氣進入屋內，甚至可能使屋內陰氣出不去，若反觀現實面，如果遇到下雨打雷，大樹也可能有招雷電的危險，到了秋天期間，落葉也可能吹進室內，要時時打掃注意整潔。

(中時新聞網)