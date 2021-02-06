預期美國就業報告疲軟將加速國會推進1.9兆美元財政紓困案腳步，美股過去一周周線漲幅創去年11月最佳。展望本周，財政紓困案進展與強勁美企財報可望支撐美股再創高峰。

美國未來一周仍有數十家企業發布財報，當中比較重要包括可口可樂、思科、迪士尼、推特與優步等。在經濟數據方面，投資人最關注將是10日發布的消費者物價指數（CPI）。

此外多名聯準會官員也將發布談話，主席鮑爾預定10日出席紐約經濟俱樂部舉辦的網路研討會。

在買盤重新回歸，美股三大指數5日收高，標準普爾500與那斯達克指數更均締造新猷，各自走高0.4％與0.6％，指數收在3.886.83與13,856.3點。道瓊工業指數也漲0.3％至31,148.24點。

然而這三大指數都創下去年11月最大單周漲幅，道瓊周線收高3.9％、標指4.7％、至於那指更達6％。以小型股為主的羅素2000周線也強漲7.7％，為去年6月來最佳表現。

(工商 )