雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

「雞排妹」鄭家純性騷風波燒不完，因為她稍早又在臉書PO文，回憶昨日前往翁立友記者會的過程，感嘆寫下：「我不想呼籲別人『要勇敢』，因為這個勇敢，是有代價的。」還起底當時一位女記者的身分，稱對方是很稱職的惡意代言人，直言：「查了一下背景，喔，有可能是豪記知道我要來現場才找來的吧。」

回顧雞排妹昨日前往翁立友記者會的混亂狀況，當時雞排妹坐在會場中的椅子上，無論翁立友女鐵粉的大聲謾罵，還是女記者「妳今天來這裡最主要目的是要讓翁立友記者會無法順利進行？」、「翁立友是故意碰觸妳的嗎？還是妳覺得是不小心的？」等提問，皆充耳不聞，一字都沒有回應。

「我不想呼籲別人『要勇敢』，因為這個勇敢，是有代價的。」 昨天的記者會在開始前，我安靜坐在第一排椅子上等待開始，左前方是一位瘋狂歌迷，不斷對我叫罵、羞辱，她從飯店大門口就開始一路到罵會場。 前方視野是警政時報的趙姓女記者，很稱職的惡意代言... 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年2月6日 星期六

不過雞排妹稍早也在臉書吐露心聲，特別提到了這位女記者，她說：「前方視野是警政時報的趙姓女記者，很稱職的惡意代言人，警政時報這家媒體從沒看過，查了一下背景，喔，有可能是豪記知道我要來現場才找來的吧，她前天應該很忙，到各大新聞留言區抄寫噁心言論，昨天才可以這麼流暢的驚句攻擊連發。當下我完全沒有被激怒，不發一語，她看起來像得內傷。」

雞排妹更以「＋9孕婦」來形容翁立友懷孕9個月的經紀人，「相信昨天的網路聲量還比柯Ｐ高，就不用多敘述了。」

雞排妹昨日前往翁立友記者會，希望與翁立友對質說分明，雖然最終她並未能與翁立友見到一面，還是透過律師發表5點聲明，除了強調要的只是一個道歉，也透露為了不提告翁立友的原因，「我們相信這起事件可以是臺灣社會一個反思的機會，而不單單是一宗犯罪行為。翁立友先生雖然真心的認為自己從未有傷害女性的動作，但那些橋段、那些肢體接觸、那些理所當然的調侃，都會在某一天某一刻再次傷害另一個人。『社會』說可以，不代表『你面對的那個人』就一定可以，尊重每一個個體差異，才是真正的尊重。」

(中時新聞網)