彰化縣消防局第三大隊6日前往鹿港第一公有零售市場辦理市場防災宣導活動。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊6日前往鹿港第一公有零售市場辦理市場防災宣導活動。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊6日前往鹿港第一公有零售市場辦理市場防災宣導活動。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

過年市場人潮滿滿，可知道市場裡潛藏哪些起火因子嗎？彰化縣消防局第三大隊6日前往鹿港第一公有零售市場辦理市場防災宣導活動，指出了冷凍櫃要注意電線負載、使用油鍋煮食時要注意「人離火熄」等提升市場攤商自主防災能力。

消防人員前進市場，這次是為了安全宣導，讓攤商認識市場內的危險致災因子，包括使用冷凍櫃要注意電線負載、使用油鍋煮食時要注意「人離火熄」，並教導攤商滅火器、室內消防栓的操作方式，以及宣導CPR急救技術，更特別的是。

這次宣導消防人員派出了新法寶，「背包氣球」印有宣導標語，吸引採買的民眾目光，達到另類的宣傳效果。三和珍老闆娘謝秀櫻表示，來逛傳統市場的族群有很多中老年人，發生急症的機會也相對比較高，將CPR急救技術推廣給市場周圍攤商及居民，一旦發生緊急情況，除了撥打119報案，更能拯救別人的生命。

宣導人員也向民眾推廣家中要裝設住宅用火災警報器、燃氣熱水器遷移或更換補助、防範一氧化碳中毒等防火意識。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，鹿港第一公有零售市場過去不僅是鎮內重要的工商業集散中心，現在更成為大量遊客必訪的美食專區，大隊除了每半年定期對市場建築實施消防設備檢修申報複查，也藉由宣導提醒注意用火用電安全並安裝住宅用火災警報器，守護全家人的安全，大家平安過好年。

(中時 )