高雄市鳳山區議員黃捷案結果出爐，不同意票為6萬5391票，同意票為5萬5261票，罷捷確定失敗。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，此次民進黨全力動員，但不同意票不及去年高雄市長補選投票，顯示民進黨的民意基礎大大流失，而同意票則比去年補選國民黨票數多2萬多票，雖沒過關但沒有輸，接下來罷萊委的共鳴只會更大。

鄭照新說，這次罷免案，投出比去年高雄市長補選還高的投票率，去年陳其邁在鳳山區的補選得票數為8萬2698票，這次民進黨全力動員，不同意票居然只有6萬5258票。這顯示民進黨的民意基礎大大流失，連反罷門檻都沒過，反而自曝支持度下降，還不如不投罷免票蓋牌，不會自曝其短。

鄭照新表示，而公民團體與意見不同的小市民們，以極度不對稱的資源，突破蔡總統親自打壓，抹紅霸凌施壓無所不來，得到了5萬5394票同意票，與反罷差不到1萬票，更比去年高雄市長補選，國民黨在鳳山區得票3萬3561票，多出2萬多票。

「你們沒有輸，小市民沒有輸！」，鄭照新強調，連在野力量與執政差異最大的區域，都有這麼大的共鳴，連署已超前突破50萬人的反萊豬公投，以及罷萊委全國串聯的共鳴只會更大，會沛然莫之能禦。文末還tag「雖敗猶榮」、「沒過關但沒輸」、「反萊豬與3Q見」。

(中時 )