美國總統拜登（Joe Biden）今天承諾與非洲發展夥伴關係，並共同對抗2019冠狀病毒疾病疫情和氣候變遷等問題，還說他期盼親自出席下一屆的非洲聯盟（African Union）峰會。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，週末舉行的非洲聯盟峰會以線上形式進行，拜登透過影片發表談話，他承諾與非洲國家合作，共同因應他主張的關鍵優先議題，包括對抗疫情和氣候變遷，還有促進外交關係以終止非洲大陸的衝突。

拜登說：「這些議題沒有一項是容易的，但如今美國準備好成為你們堅定、提供支持及相互尊重的夥伴。我希望在下回能親自和大家同聚一堂。」

前美國總統川普（Donald Trump）是自雷根（Ronald Reagan）以來，首位在任內沒有出訪非洲的美國總統，川普曾大肆宣揚前總統歐巴馬（Barack Obama ）在肯亞出生的假消息而聲名大噪。

(中央社)