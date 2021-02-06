游文玫理事長代表受贈平潭商會所捐贈的滿滿愛心。(平潭商會提供／吳康瑋台北報導）

替身障生打算未來！平潭商會滿滿愛心 捐逾14萬推身障助學增能計畫，現場出席近90人見證充滿愛心的時刻。(平潭商會提供／吳康瑋台北報導）

身心障礙學生從學校畢業後，將何去何從？國民黨立委林奕華6日上午攜手台灣平潭商會理事長林傳忠在萬華區民活動中心，舉辦歲末送暖，並邀請中華身心障礙運動休閒服務協會及60幾位的身障人士同樂，林傳忠指出，平潭商會及身心障礙運動休閒服務協會秉持「與其給魚吃，不如給他釣竿教他釣魚」的初衷，希望經由培訓課程，讓身障孩子們習得謀生的一技之長。

林傳忠指出，大部分身障生的父母會選擇讓孩子在畢業後，進入各相關教養機構或庇護工廠、小作所等單位，但目前相關社福單位可受理之名額供不應求，有時在資格不符合情況下，孩子也將面對畢業後無單位可去，僅能在家等待適合機會，他強調，為避免類似事件發生，希望經由培訓課程讓大家能透過不斷的學習，有一技之長照顧自己。

林傳忠表示，中華身心障礙運動休閒服務協會長期與學校教育結合，分別於台中、台北二區推動亞特盃心智障礙運動會及心智障礙啦啦隊比賽，並透過農場上的生活化社會適應活動，提升身心障礙孩子自身生活技能，協助其可日漸生活自理照顧，也令商會成員非常感動，他也代表商會贈與中華身心障礙運動休閒服務協會 12萬元的善款，希望藉由物資及助學方式，支持協會推動「農場上·學趣」關懷身心障礙者助學增能計畫。

林傳忠指出，「農場上·學趣」身障助學增能計畫，不僅將改善身心障礙者社會適應融合教學的設備，也會在協會安排下，邀請更多特教班學生家庭參與「農場上·學趣」關懷身心障礙者助學增能活動，並創造機會、提供學習管道，邀請身障家庭至農場，經由了解進而可深入學

習、互助，增進孩子社會適應融合力，並藉此增加身心障礙孩子自信、應對及口語表達等人際互動力，平潭商會共準備14萬9千元的助學金及物資，讓現場出席的近90人，感受到滿滿的溫暖。

林傳忠強調，平潭商會這次捐款、添購設備捐贈協會，希望能夠略盡棉薄之力，也希望大家未來人生的路更為平順，祝福大家身體健康闔家平安，祝福社團法人中華身心障礙運動休閒服務協會會務昌隆。

(中時 )