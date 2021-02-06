南韓知名模特兒Bitnara擁有火辣身材和甜美臉蛋，常會在直播時大秀火辣曲線，也時不時會在IG放送養眼照，吸引不少死忠粉絲，目前IG已經累積了將近百萬追蹤者，可見她的魅力之大，日前她在社群平台曬出洗泡泡浴的美照，又再度掀起話題。

Bitnara在IG發布一組洗泡泡浴的照片，只見她將長髮盤起，全身脫光只包著一條浴巾，露出整片性感鎖骨，還有波濤洶湧的傲人上圍，由於怕浴巾滑落，她一手扶在胸前，經過擠壓更是令人看了鼻血直流，下一張照片Bitnara更是直接將浴巾拿開，只用泡泡遮住兩點，還露出局部的白嫩美腿。

事實上，Bitnara已經不是第一次發出出浴照，過去她也曾發過類似照片，當時她曬出一雙大長腿，更以上帝視角拍下豐滿上圍，在當時就曾引起高度關注，這次的尺度更大，也讓粉絲忍不住激動直呼，「害羞到看不下去」、「哇，真的太美了」、「真希望我也在浴缸裡」、「我也想洗個泡泡浴了」、「請把毛巾拿下來！」

過去Bitnara也時常發布比基尼辣照，更積極向大陸發展，去年底才辦了bilibili帳號，不時會在平台上分享自己的穿搭日常，同時也大秀好身材，人氣也已經破萬，前途一片看好。

(中時新聞網)