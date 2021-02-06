YouTube新節目《福利女王》由李佳穎主持，除了戲劇作品和綜藝節目外，她今年想做一些不一樣的事，讓大家看看不同的面貌。該節目每集邀請她的好友一同參與，內容圍繞著女明星喜愛的美好生活，並帶出鮮為人知的品牌故事，以及公開商業背後不為人知的祕辛。

前三集邀請吳映潔（鬼鬼）以及網路行銷專家牛恆泰，首集佳穎及鬼鬼分享自己的日常生活，最喜愛做的事就是看邊韓劇邊吃炸雞，劇情越狗血，2人吃得越帶勁，鬼鬼更表示在韓國雞腿肉是給心愛的人吃的，所以只要有人夾給你雞腿肉，就是一種告白的方式。

她們也勇闖炸雞店總部，發現老闆竟只有32歲，人帥大方少年有成。公司整體氛圍非常歡樂，有員工還表示，公司福利太好，下午茶很常吃公司新品，有時也會吃競品炸雞來做比較，導致進公司短短8個月，就胖了10公斤，女朋友都快認不出來了，是一種公司福利，其實也是另一種工傷。

2人也不忘幫觀眾謀福利，親身下海跳起了參加炸雞品牌近期舉辦的雞舞大賽，身為台灣Dancing Queen的鬼鬼，一場舞蹈PK賽竟然還輸了，李佳穎也打破以往大家對她乖巧的印象，徹底顯露出水瓶座真實怪咖的本性。

(中時 )