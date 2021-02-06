大陸新生代女星鞠婧禕從出道就以盛世美顏，被封為「4千年一遇美女」，每每出席各大場合或是戲劇演出，總會掀起討論或是粉絲們穿搭模仿潮；鞠婧禕有漂亮外貌，像是活的衣架子穿什麼都好看，近日一張穿毛衣照片不僅被注意到和楊冪撞衫，更有眼尖網友發現她穿的是假貨，粉絲對此都很驚訝。

鞠婧禕離開女團「SNH48」單飛後，代言廣告和戲劇演出機會不斷，去年10月的古裝電視劇《如意芳霏》除了收視成績不錯，也一直維持高討論度；近期她又投入新劇工作，但其中一幕穿的毛衣和楊冪撞衫，在網友細看後還意外發現魔鬼細節，她穿的毛衣一些細節和毛衣品牌官方網站不太一樣，因此「穿假貨」一說就傳開。

鞠婧禕撞衫楊冪還被發現是假貨引起討論，但劇組造型師也急忙出面道歉。(圖/ 摘自微博)

沒想到鞠婧禕在劇中的造型師急忙跳出來回應，提到毛衣是她（造型師）委託友人從海外代購，目前正在積極求證毛衣來源，也先向鞠婧禕和劇組道歉；從造型師的澄清雖然尚未確認是假貨，一些網友卻先質疑，「已經不是第一次了」、「從裡到外全是假的」，但大多數人都支持鞠婧禕，表示「劇組準備的東西，和她無關」、「還是美」、「怎樣都漂亮」。

鞠婧禕原本是女子團體「SNH48」成員之一，她的美貌也成為許多粉絲心中的女神，但她在2017年12月由經紀公司宣布她正是單飛，接著她古典美的臉蛋，立刻收到許多古裝電視劇邀約，曾在《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》和《如意芳霏》擔任女主角。

(中時新聞網)