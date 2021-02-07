瓜地馬拉外交部今天聲明表示，美國已經終止兩國簽署的一項爭議性協議。這項協議把美國和墨西哥邊境的庇護申請者送至瓜地馬拉等待審查。

路透社報導，瓜地馬拉外交部表示，瓜國接獲美國官員通知取消這項在前美國總統川普任內談判達成的「庇護合作協議」（Asylum Cooperative Agreements），亦稱為「安全第三國」（safe third country）協議。

這項協議使得瓜地馬拉成為「安全第三國」，得以讓美國將驅逐出境的薩爾瓦多及宏都拉斯移民送至瓜國領土。

美國和瓜地馬拉在2019年簽署的這項協議，就跟華府與薩爾瓦多、宏都拉斯等中美洲國家簽署的協議類似，川普政府設法強迫區域內其他國家同意在申請者漫長等待期間接收他們，以協助減輕美國南部尋求庇護者激增的壓力。

人權團體嚴厲抨擊這些協議，稱這類協議讓尋求庇護者處境更為悲慘，這些人不少原本是為了逃離國內的幫派暴力而出走。

美國總統拜登本週稍早下令檢討美墨邊界處理庇護申請程序，這是拜登上任數週以來鬆綁移民制度行動的一部分。

(中央社)