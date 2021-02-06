110年全國青年盃舉重錦標賽進入第6天賽程，亞洲青年暨青少年舉重錦標賽國手，來自彰化社頭國中的黃宜甄6日在國中女生49公斤級出賽，她抓舉開把就以66公斤領先群雄，最終以72公斤作收，挺舉雖然第3次試舉挑戰92公斤失敗，不過90公斤也已經是個人最佳成績，最終以抓舉72公斤、挺舉90公斤、總和162公斤三破全國青少女紀錄，其中總和更是將原紀錄148公斤向上提升了多達14公斤，輕鬆封王摘金。

來自彰化社頭國中的黃宜甄出身清寒家庭，她4歲時父親就與來自印尼的母親離異，黃宜甄從小由父親及奶奶扶養長大，不料幾年前父親被檢查出口腔癌身體日漸虛弱無法工作，家庭經濟停擺，在失去經濟支柱的狀況下，年僅國中的黃宜甄被迫「舉」起家中的重擔，與兩個哥哥一同分擔生活費及父親的治療費。

中華民國體總會長張朝國口中「國家未來的奪牌希望」、「第二個郭婞淳」指的正是黃宜甄，更期待有著超齡表現的她有機會在2022杭州亞運及未來的奧運賽場上揚眉吐氣；事實上，黃宜甄在這次青年盃比賽參賽的49公斤級並非她的目標級別，她不好意思地說：「幾個月前不小心沒控制好自己的嘴，讓體重過重了，有點後悔，原本想靠青年盃力拼45公斤級的亞運培訓資格，不過教練不希望急速減重而影響表現，索性就往49公斤級參賽。」

由於校內訓練環境、器材陽春，黃宜甄這樣的成績更顯珍貴，她的教練謝志典也特別感謝舉重協會張楊寶蓮理事長、中華民國體總張朝國會長邀請教育部體育署學校教育組王漢忠組長前來觀賽及關心，也允諾給予學校更多的支援，期盼能做為黃宜甄及其他選手們的「最強後盾」。

(中時 )