受到疫情影響，2020年網購商機大幅成長，但卻也成為詐騙集團下手最佳時機。知名來電過濾軟體《Whoscall》日前公布了詐騙集團最新模式，包括了新的詐騙號碼、簡訊，以及詐騙來電熱點時段。

《Whoscall》2日發布了「Whoscall 2020年度報告」，指出過去一年，他們已經阻擋了將近3億次的詐騙簡訊、電話，幾乎是2019年的2倍，其中簡訊詐騙佔了8成。

電話過濾APP《Whoscall》指出，詐騙來電平日比假日高出1.8倍，其中又以中午11點到12點最頻繁。(圖／Whoscall臉書)

Whoscall指出，簡訊詐騙由於方便，加上成本低廉，已經成為詐騙集團最主要手段，利用不明連結誘導民眾連接至假網頁，輸入個資後即成為受害者，不僅如此，手機也可能因此遭植入木馬，成為散播詐騙簡訊的工具，最好的例子就是去年7月起，台灣受到連續3波來自日本的包裹詐騙簡訊，起因就是日本民眾點入不明連結，導致手機中毒，發散詐騙簡訊。

Whoscall表示，根據分析，平日的詐騙來電發生率比假日還高出8成，朝九到晚六發生率最高，其中上午11點到12點為最熱門時段，原因在於詐騙集團會冒名政府機關、銀行與企業等單位誘騙民眾轉帳，因此來電時間與一般企業時間相符，降低民眾警覺心。

Q：What’s 驚Who榜？ A：Whoscall 回顧 2020... 由 Whoscall 發佈於 2021年2月3日 星期三

(中時新聞網)