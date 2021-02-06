無黨籍高雄市議員黃捷罷免案結果出爐，同意票未跨越罷免門檻不通過，引起各界討論。對此，反萊豬成名的醫師蘇偉碩表示，蔡總統動員全黨力挺黃捷，守住了第一場萊豬開放的不信任投票，但接下來登場的反萊豬公投，將會執政黨陷入苦戰，即將跛腳的總統能擊敗反對黨，回應主流民意，將會是牛年最大懸疑。

對於黃捷罷免案的結果，蘇偉碩6日在臉書上表示，傾全國兵力攻打鳳山城的戰役得到6萬5258對5萬5394的戰績，54.2%對45.8%，一旦變成全國範圍的公投對抗戰，護萊豬對上反萊豬，會是幾比幾呢？「這將是牛年的最大懸疑！」

蘇偉碩指出，雖然蔡總統守住了第一場萊豬開放的不信任投票，但能守得住8月28日的的反萊豬公投嗎？他更直言，這對執政黨而言，將是一場苦戰，因為戰場會從立法院議場延伸到全國各地區域立委的選區。

至於即將跛腳的總統是否能夠領軍擊敗各反對黨的挑戰，回應來自主流民意的質疑？蘇偉碩則認為，那就得看反萊豬的民意和執政黨保衛政權的意志，哪一個比較牛了。

網友們也留言回應，「反萊豬公投還是有懸念，大家還是要有吃萊豬的心理準備」、「現在台灣的社會已經變成咖哩飯與大便分不清」、「加油，支持蘇醫師並堅決反萊豬」、「再強大的敵人 都不如有個豬隊友，沒通過反而是好事，這下不入民進黨都不行」。

《罷免黃捷不成，反對萊豬必勝》 傾全國兵力攻打鳳山城的戰役得到65391對55261的戰績，54.2%對45.8%，一旦變成全國範圍的公投對抗戰，護萊豬對上反萊豬，會是幾比幾呢？ 這將是牛年的最大懸疑！ ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)