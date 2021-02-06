雞排妹鄭家純緊咬金曲歌王翁立友性騷擾，引發軒然大波，網路也分為兩派論戰，雞排妹昨(5日)試圖闖入翁立友記者會「對質」，失敗後發聲明表示「自己只是要一個道歉」，對此先前與她有過節的網紅陳沂就預言，性騷風波後，雞排妹下一步就是要從政了，而且應該會選上。

針對雞排妹控訴性騷風波，陳沂也在臉書PO文，點出曾國城與翁立友不同之處，她說「為什麼都是沒證據，曾國城能全身而退，翁立友卻不行」，原因就在於「口才」，因為翁立友「唱的比說的好太多了」。

陳沂預言雞排妹下一步就是參選，而且很有可能會選上。(圖／陳沂臉書)

陳沂表示「輿論是很好操作的，大部分人覺得你是有就有」，更預言雞排妹下一步就會出來參選，而且應該會選上。直言自己看不起這種害人的操作方式，才會出來攪局，大酸雞排妹「我炒新聞不會用這麼壞的手段，所以我不會從政，除非有人找我當副總統」，更嗆「人要活得問心無愧」。

雞排妹昨晚在Clubhouse上訴說尾牙過程，表示「那場尾牙是我人生中第一次遭性騷」，更指控翁用手滑過自己屁股，也坦言邰智源跟許效舜很衰，無辜被牽扯進來，大嘆自己什麼都不用做，也會被酸民攻擊。

然而尾牙第一次遭性騷一說，引發網友質疑，「那指控曾國城以前性騷是？」、「間接承認陷害曾國城嗎？」、「原來曾國城是時空旅人」、「時空背景不同之術嗎」。

(中時新聞網)