高雄市議員黃捷罷免案，6日開票結果未能通過，黃捷安全過關，但對於罷免案為何失敗，輿情民調網站「聲量看政治」同日分析直言，黃捷與王浩宇罷免案有5大不同之處，且藍綠在這次罷免案中，動員能量與近2年選舉投入資源、態度有所不同。

黃捷與鳳山隊成員特地再次三鞠躬、感謝選民的支持。（圖/本報資料照，袁庭堯攝）

「聲量看政治」臉書粉專6日發表分析文表示，黃捷與王浩宇罷免案，有5點不同之處，第一，鳳山地方政治結構與中壢不同、且黃捷與王浩宇人際關係不同。第二，罷王案後，民進黨意識到危機，第三、罷免王浩宇沒有大事件干擾，但這周卻有雞排妹、蓋亞那台灣辦公室議題蓋火鍋。

第四、罷捷團體罷免理由太瞎。第五，鳳山連兩年一次大選、一次補選、兩次罷免，在地人可能對此覺得疲累沒興趣，且國民黨的動員能量弱化也是原因。

黃捷罷免案6日投票，高市選委會統計，鳳山選區投票人總數29萬1566人，今日共有12萬1110人投票，投票率41.54％，直逼罷韓的42.14％。據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91％，不同意罷免票6萬5258票、占54.09％，無效票458票，最後結果罷免案未通過。

對於罷免案結果，黃捷謝票時淚崩表示，「謝謝大家讓我過了今天，還是鳳山區的議員，繼續為大家服務2年！」，她強調，鳳山人從去年開始投了4次票，這次又再度寫下台灣獨一無二的民主歷史，格外有意義，感謝溫暖、有智慧及正義感的鳳山人，最後，她也呼籲全台接下來一起抵禦罷免的挑戰。

聲量看政治臉書。（圖/翻攝自臉書）

(中時新聞網)