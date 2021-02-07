今年的農曆過年即將到來，這次總共有7天的連假，你是否已經計畫好要怎麼度過了？在準備過年的年菜與大掃除的時候，別忘了過年有些注意事項要遵守。運勢命理網站「旺好運」分享了7項過年禁忌，除了打掃、食物要注意，初一初二也盡量不要洗衣、洗頭，以免影響一整年的運勢！

▍1.忌吃藥看病

傳統習俗中，在過年期間吃藥看病，會影響新的一年健康運勢。不過，若身體突然不適，當然還是要趕緊就醫，別為了顧慮一個未知的風險，而把現在的自己推入險境。

▍2.忌掃地、倒垃圾

古人認為，在過年期間掃地、倒垃圾，會把財神爺掃出家門。

▍3.初一忌吃稀飯、肉

在過去，稀飯是貧困家庭吃的食物，因此有初一早餐吃稀飯，象徵接下來一整年都貧窮的說法。另外，新的一年要心懷慈悲、忌殺生，故也有初一不能吃肉的習俗。

▍4.忌洗衣、洗頭

據說大年初一、初二是水神生日，在這兩天不宜洗衣，而洗髮的「髮」與發財的「發」音類似，因此也有初一洗頭會把新年的財運洗走之說。

▍5.忌打破物品

古人相信，過年期間打破玻璃、陶瓷等物品，可能會「破財、破運」，若真的不小心摔破，就要趕緊默念「歲歲（碎碎）平安」。

▍6.忌罵人、說不吉利的話

迎接新的一年，凡事當然都要正向、美好，因此過年期間切忌罵人、罵小孩，或說些不吉利的話，例如「死」等字眼。不過，這點不是年節也應遵守，常做好事、說好話不僅能增廣人緣，也能提升個人質感。

▍7.忌欠錢

自古民間都有「欠錢別欠過年」說法，若不在年前還清人情、債款，一年之初就開始負債，接下來可能會一整年倒楣。雖然是傳統禁忌，但若把過年當作是為自己設定的還款期限，也是一種不錯的方法。

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(中時新聞網)