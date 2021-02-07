受新冠疫情衝擊，去年零售商圈業績紛紛衰退，近日卻傳出新光三越可能插旗台北東區商圈，這意味蟄伏2年的東區復甦有望？在大洗牌過程中，哪些品牌退出，哪些行業逆勢卡位？

2021年開春之際，市場傳出10餘年未展店的新光三越百貨，有可能會進駐即將在今年底完工、前正義國宅大樓改建的「Diamond Towers」商場，打造全新精品百貨賣場，隨著這個備受矚目的都更案正式上線，是否能夠帶動台北市東區商圈的活絡，是近期地產、百貨市場的火熱話題。

《今周刊》向投資興建Diamond Towers的三圓建設總經理王雅麟查證，他僅表示，招商委託商仲業者戴德梁行進行，不只是新光三越，每家百貨公司他們都有接觸，也都敞開雙手歡迎，但目前尚未確定哪家進駐，希望今年6月可以拍板。王雅麟的低姿態，頗有為招商工作預留彈性的意味。

話題燒！ 都更後新商場搶手

王雅麟表示，其實目前消費M型化持續擴大，Diamond Towers商場只有1到4樓，樓地板面積並不大，僅約5千坪，與其他百貨定位不同，將走高端精品路線，要讓消費者體驗不同的逛街樂趣。

他更認為，以其坐落的忠孝東路、復興南路口地段，因捷運站帶動的人潮眾多，不論哪家百貨業者進駐，在台北市商圈仍具指標意義；雖然東區商圈過去一段時間較為低迷，但長期而言，他仍相當看好未來發展性。

王雅麟進一步說明，目前連鎖品牌在開設路邊店，面臨許多不可控制的變數，相較下，大型商場有大量停車位，讓消費者不受天候影響購物，有一定的招商與迎客優勢。

Diamond Towers基地面積1525坪，由日本知名建築大師丹下憲孝及台灣建築師簡俊卿設計，委託日商大林組營造施工。樓層規畫地上31層，地下7層，其中1至4樓為商場，6樓以上為住宅，全案預計今年完工。

Diamond Towers百貨精品的招商顧問戴德梁行協理薛惠珍說，去年就有五家業者完成現勘作業，並評估Diamond Towers，這五家業者包含大型百貨商場、食品餐飲集團及知名影城，同時也有一些國外精品業者，透過戴德梁行海外分公司積極表達進駐的意願。

其中，某日系連鎖百貨已多次現勘，更針對平面規畫、點交介面、外牆廣告等，進行相當程度的意見交流及討論，更有知名影城業者希望透過與百貨業者強強結合的結盟模式，來取得Diamond Towers商業空間的營運，顯示本案的搶手程度。

催化劑！ 租金修正吸新業種

這2年東區商圈因消費人潮受到信義計畫區興起的衝擊，面臨大量商家出走的局面，包括Ice Monster冰店、Innisfree美妝店、IROO、中美鐘錶等接連出走該商圈，導致2019年第一季的空置率最高來到15.6％，高居台北市各商圈之冠，經過一陣空置陣痛期，租金修正幅度達15％至30％後，逐漸看到新業種或想要塑造新形象的業者進駐。

原本位於敦南與復興南路之間的忠孝東路街邊、老牌餐廳永福樓宣布歇業後，一直處於空置狀態，直到2020年中，才由本土服飾業者NET進駐，打造成台北旗艦門市；2010年由「亨得利」得標的忠孝東路四段安泰銀行店面，在銀行退租後分割為兩間店面，2015年轉手給鐘錶名店「金生儀」的榮台投資及另一法人，這兩間店面近期由鐘錶業者金生儀改裝，作為精品名錶品牌百達翡麗旗艦店的展銷中心。

隨著知名商家進駐，東區至2020年第四季空置率降至10.31％，顯示東區店面雖有商家退出，但也有業者看好趁不景氣空置而進駐，東區店面的店家洗牌潮仍在發酵中。

外商不動產顧問公司第一太平戴維斯資深協理丁玟甄說，東區店面大洗牌是現在進行式，隨著各知名商家陸續出走，目前東區空置店面還有約19個之多，其中又以位在忠孝東路以南的空置店面較多，數量也比去年增加。但她觀察，有一些客單價較低的業種，開始進駐忠孝東路第一排，包括賣韓國飾品、襪子或7-ELEVEn便利商店，這反映東區的租金門檻的確降低了。

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《今周刊》第1259期

(中時新聞網)