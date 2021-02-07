一個去年在全球少數收黑作結、全年報酬率表現為負數的市場，為何今年以來，搖身一變成全球最強勢的股市，一躍翻身投資人眼中的大黑馬？

這個市場，就是香港。

今年截至1月底，香港恆生指數報酬率達3.87％，這個數字，不僅超越前一年頻創新高的美股那斯達克，及台股加權指數，同期表現更分別領先前述兩者市場至少4成，儼然是今年全球最火熱的資本市場。

它只用1個月，就絕地大反彈擊敗全球主要經濟體，第一大主因，就是政治不確定性風險的消散，讓港股迎來落後補漲的行情。

去年年中，時任美國總統川普，推出《外國公司問責法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），要求在美上市的外國企業，必須遵守該國審計規定，若連續3年未達標，將禁止企業在美國任何交易所掛牌上市。

除此之外，美國政府也一度討論是否要針對中國指標企業祭出投資禁令，使得中美角力的戰火，擴大到金融圈，其中，數家如阿里巴巴、騰訊、中國移動等，同步在美國、香港上市的「中概股」企業，便成為首當其衝的箭靶，股價多次因此下挫，連動影響港股表現。

不過，中信投信中國50 ETF經理人詹佳峯觀察，拜登政府雖然不至於完全推翻前朝政策，但對中國態度預期將往趨緩方向走。而這也代表，去年表現敬陪末座的港股，投資價值開始浮現，迎來補漲行情。

返港上市潮成吸力

估值較A股低，北水南下

攤開統計數據，中國透過「港股通」南下投資香港的金流，1月光是截至27日就已達港幣2,879億元（約合新台幣1兆元），是去年每月平均數的5倍，創下歷史新高。

法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師譚慧敏指出，在中美關係摩擦下，越來越多的科技、新經濟相關，具成長性的中國企業選擇回港上市，漸漸改變過去以金融為主的生態，是吸引投資人願意將資金匯入香港投資的關鍵因素。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧舉例，像是騰訊，就是僅在香港上市的個股，若中國投資人要持有，勢必要透過港股通南下投資，這樣的稀缺性，正是港股的優勢。

另一方面，相對低的估值，也是吸引中國投資人瘋買港股的一大原因。

安聯投信中華新思路基金經理人蘇泰弘指出，由於港幣匯率是連動美元，又，人民幣在近半年漲幅破7％，這也意味著，在持有人民幣的投資人眼中，港幣計價資產就形同打了折。

再加上，根據反應兩地股市溢價差的「AH股溢價指數」顯示，A股對港股目前仍具有逾3成的價格溢價，高於近年平均值，相對比下，港股就形成相對便宜、且價值受低估的投資選擇。

那，這樣的領先行情，會是短期紅利，還是長期看好的利多？

「長期來看，我們認為這動能有持續機會。」林雅慧觀察，隨著未來仍陸續有企業回港上市，港股對資金的吸引力有望藉此延續。

然而，對於投資人布局標的選擇上，林雅慧則建議可朝包含互聯網、電商等題材的新經濟，與金融、電信等價值類股兩方向做參考。前者具備成長想像性，後者則是有望受惠於疫苗利多，在投資趨勢輪動時受惠。

關注兩大時間點：

3月中國兩會、下半年景氣

在投資時點上，富蘭克林投顧副總經理羅尤美則提醒，有兩大時間點可以關注。

其一，是預計3月初登場的中國兩會（編按：全國人民代表大會會議、中國人民政治協商會議全國委員會會議）。

羅尤美表示，預計在兩會後，會釋出更多更明確的政策方針，屆時，資金便可往受政策利多的產業移動。

其二，則是觀察下半年景氣回溫、消費旺季所帶來的效益，也有機會帶動整體股市上漲。

縱然港股今年大方向看好，但其中仍有投資人需要注意的風險。林雅慧認為，包括前述的AH股溢價指數，或是北水南下港股通的金流變化是否有趨緩、收斂，都是投資人在操作上可以持續觀察的指標。

另外，在政治面，拜登政府對中國，以及中國中央銀行、也就是人民銀行對於貨幣政策上的態度，則是投資人同樣也需要時刻注意的動態。

在登上全球最強股市寶座後，在追求報酬率的賽道上，香港儼然是今年以來的最大贏家，不過，高報酬通常都伴隨著風險，對於投資人來說，若想繼續參與這樣的行情，如何選擇進場時機與投資標的，將是最大關鍵。

《商業周刊1734期》

(中時新聞網)