美國該如何阻止崛起中的中國大陸？許多美國人認為某種形式恢復冷戰時代的圍堵(containment)可行，似乎這也是現任總統拜登(Joe Biden)與前任川普(Donald Trump)少數共識交集之一，但英國《金融時報》(Financial Times)副總編輯兼首席經濟評論員沃爾夫(Martin Wolf)認為美國難以靠圍堵實現目標，中國最大優勢就是潛力還沒完全發揮。

沃爾夫表示能理解美國的焦慮，他引述的美方文件指出美國要捍衛的重大利益不限於但包括：保持整體經濟和技術優勢、確保美元全球主導地位、保持壓倒性軍事威嚇力；防止中國領土擴張；阻止大陸強行以武力統一台灣；鞏固和擴大聯盟與夥伴關係；捍衛(並在必要時改革)以規則為基礎的國際自由主義秩序。「所有目標都能實現嗎？不，我不認為做得到。」

他指出美方的許多論點都基於冷戰經驗，靠圍堵還有市場至上的資本主義體制壓倒蘇聯，但中國大陸和蘇聯完全不同，強大得多，有更成功的經濟、更有活力的技術產業、更龐大的人口、更有凝聚力的政治制度，以及更稱職的政府。事實上中國對市場的熟稔與運用並沒有落後西方太多，而其體制在疫情下所面臨合法性危機遠低於歐美。

但沃爾夫認為，這些都還比不上中國未展現的潛力，「中國面臨巨大經濟挑戰，但它不必把所有挑戰都管理得很好，就能成為世界最大經濟體。目前按購買力平價計算，中國人均GDP(生產總值)是美國1/3(2000年約僅美國8%)、歐盟的一半。假設到2050年，中國人均ＧGDP能達到美國一半，屆時中國的經濟規模就會等於美國加上歐盟的總和。」

他還以圖表指出，中國雖有人口老化、出生率下降危機，但仍將多於美國加上歐盟，這種量體效應難以改變。

還有2點讓圍堵難以執行。其一是中國經濟與世界高度融合，沃爾夫認為這雖是中國弱點的根源，但也是影響力的根源，中國市場對許多國家都產生吸引力，許多學者都強調大多數國家都希望中美關係良好而不願選邊站。

此外是美國自身因素。沃爾夫認為美國在過去20年，尤其是川普(Donald Trump)任內的4年，已經自毀其理智、正派、可靠，甚至是遵行民主準則的聲譽。他質疑，美國常說中國須成為「負責任的大國」，但在伊拉克戰爭、次貸危機引爆全球金融海嘯、川普政權後，美國本身還是個負責任的大國嗎？

沃爾夫稱自己並非販賣焦慮，只是認清現實，他認為應對中國，美國和歐洲可以由重振民主體制與經濟、保護科技自主性、團結起來堅持民主自由核心價值觀以免被各個擊破、革新自己所創建的全球經濟體制並透過多邊主義來約束中國，明確訂出核心利益並考慮用武力捍衛，最重要的是像拜登一樣將注意力集中在保護所有人的全球共同利益。

他強調，中國與蘇聯根本不能類比。中美間會有競爭，但也必須展開深入合作。意識形態之爭，西方的自由民主仍然更有吸引力，而且中國也沒有展現積極輸出體制或直接干涉他國內政的傾向。西方面臨的真正挑戰「並不來自中國，而是如何在國內恢復價值觀。」

(中時新聞網)