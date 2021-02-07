好不容易入手新手機，肯定不希望與人「撞機」！這時候，挑選一個獨特又別具個性的手機殼，絕對是必要功課！電子配件品牌CASETiFY近期宣布與NBA以及日本插畫家Keigo，推出手機、Apple Watch、AirPods等周邊，粉絲絕對要手刀收藏啊！

Keigo x CASETiFY 厭世鱷魚要上手機殼超搶戲

CASETiFY與日本插畫家Keigo攜手合作，是Keigo首次與電子配件產品聯名！轟動日本的超人氣插畫家Keigo，筆下作品描繪各式擬人化的動物角色在日常生活中遇到的幽默難題，近期更於華山1914文創產業園區首次舉辦台灣個展，展出近百張作品與珍貴手稿。Keigo x Casetify聯名產品訂於2/5下午16:00於CASETiFY官網發售，並提供全球運送服務。

CASETiFY宣布與日本插畫家Keigo聯名，將推出多款電子配件商品。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

針對與CASETiFY聯名合作，Keigo特別為CASETiFY創作了8款原創插圖，作品主要講述三個超人氣角色的故事：鱷魚，長頸鹿和兔子，從黑白漫畫系列、到印有日文“なまけもの”（我很懶）與色彩鮮豔的樹懶自拍照，以及騎著摩托車的樹懶和叔叔。而僅在本次台灣展覽中首次曝光的新作品也將納入Keigo x Casetify聯名系列，其中包括以Keigo標誌性動物角色們呈現的台北經典機車瀑布。Keigo首次登場的全系列電子配件也即將驚喜上市，包括Apple Watch錶帶，AirPods保護套，二合一手機支架及手機保護殼，為台灣粉絲帶來更全面的保護與多樣選擇！

CASETiFY x NBA 支持球隊還能同時做愛心

除了與日本插畫家Keigo攜手合作，CASETiFY 先前亦宣布將首度與美國職籃NBA攜手，聯名推出支援Apple產品與MagSafe技術的系列商品，並於2月18日正式發售。即日起開放於官網線上登記候補，將可獲得開賣日當天的優先購買資格！

NBA是首個加入品牌知名創意計劃「CASETiFY Co-Lab」的運動聯盟，此聯名系列為世界各地球迷帶來聯盟歡慶75周年的驚喜體驗。NBA x CASETiFY聯名商品包含「強悍防摔手機殼」與「鏡面手機殼」，分別有NBA經典logo、以及集結各隊伍logo致敬NBA的貼紙款式設計。此外更不可錯過於本次聯名系列中全新登場的限定款式─採用與籃球外觀相近的荔枝皮革所設計而成的iPhone手機殼與無線充電盤。

CASETiFY 宣布將首度與美國職籃NBA攜手，聯名推出支援Apple產品與MagSafe技術的系列商品。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

NBA x CASETiFY系列更包含一款獨特的限量款式「冠軍獎盃手機殼」，是以現實中NBA每年頒發給總決賽冠軍隊伍的獎盃「賴瑞·歐布萊恩冠軍獎盃(Larry O'Brien NBA Championship Trophy)」為靈感所設計，以18K金鍍成，另於右上角刻上CASETiFY十周年印記，更標以數字序號，可支援iPhone 12與iPhone 11系列。此聯名系列亦包含各式電子配件，如iPhone手機殼、二合一手機支架、無線充電盤等。

NBA x CASETiFY「冠軍獎盃手機殼」與採用類籃球材質製作而成的荔枝皮革手機殼。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

更有意義的是，NBA x CASETiFY聯名系列將與旨在幫助社區建立兒童遊樂場的國際非營利組織「KABOOM!」合作，只要消費者購買此聯名系列商品，CASETiFY將捐出該筆訂單的5%金額給KABOOM!。

(科技)