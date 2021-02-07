高雄市議員黃捷罷免案投票結束後，台灣基進黨立委陳柏惟被列為下一波「割萊委」罷免目標之一，原對此事看似「老神在在」的3Q哥，在連番罷免案聲勢壯大、甚至成功後，加上「刪Q」罷免陳柏惟第一階段連署也達標，以往自信態度似略有改變。然而，因其過往爭議言行不少，專家分析，陳怕惟被罷的可能性不小。

罷免基進黨立委陳柏惟的「刪Q總部」，提議領銜人楊文元日前曾提到，陳柏惟在立法院及臉書發言經常脫序演出，心思也沒放在地方，例如成立內交部、中共抽海砂是為了開闢潛艦伏擊區、打手槍打到住院、放話在立法院1打35、外縣市服務處比選區內的還要早成立，甚至還在臉書推廣萊豬，表決時也力挺民進黨政策，當起民進黨的打手，以上種種都是他不適任的原因。

陳柏惟罷免案起初未特別宣傳，不過，台北市議員羅智強1月18日在臉書「發動攻勢」，表示他已經認領台北的罷免立委吳思瑤，台中在地的鄭伯其里長正式響應割萊委行動，要發動罷免萊豬立委陳柏惟，而台中市議員羅廷瑋，也允諾全力支援鄭里長，「事實上陳柏惟可以説是台中版的王浩宇，他瞎挺萊豬的所言所行和王浩宇有87％相似，可以説是2.0版的王浩宇」，他呼籲也期待有更多民間的力量投入「割萊委」行動。藍營戰神出聲，號召力果然不同凡響，「刪Q」總部以僅5天的時間，通過第一階段的門檻，收到近3000份連署書達標。

對此，陳柏惟5日在臉書寫下心情，因為長達半年的罷免連署，有2000份是理所當然，沒有因此感到壓力，也請支持者不要擔心，反而自己給自己自我要求比大家以為的多很多，只求帶給大家更好的國家與社會，未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域打拚，作為台灣之盾，站在第一線承受來自內外的惡意。

依據相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免陳柏惟第一階段聯署門檻為2911份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

究竟陳柏惟有多惹人厭，導致面臨被罷命運，《中時新聞網》特別整理出其爭議事件懶人包，讓讀者一次看清楚。

陳柏惟爭議事件懶人包。（圖／合成圖，素材取自陳柏惟臉書、達志影像、本報資料照；陳友齡製圖）

◎2020/3月：

陳柏惟2020年3月在質詢外交部長吳釗燮時，表示我國陸委會與國台辦並不對等，建議成立中國司，或是成立統戰部、內交部，處理香港澳門蒙古西藏這些地方，當成正式對等窗口，引起輿論一片譁然。他則在臉書說明原委強調，「除了避免窗口混亂，避免讓民眾不知所措之外，最重要的是保障民眾的權益，並找回台灣自己的主體地位」。

◎2020/3月：

陳柏惟在立院質詢時，語出驚人地建議政府，開放香港抗爭者來台從軍，並取得公民權。行政院長蘇貞昌回稱，我們關心香港爭取自由民主，但開放他們來當兵，可能要慎重。

◎2020/4月：

愚人節當天，台灣基進立委陳柏惟在臉書上傳住院照片，寫「今日行程：打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧。心得：還好很準」。引發爭議後，陳柏惟刪除貼文。

◎2020/10月：

萊豬進口引發朝野混戰，陳柏惟臉書直播透露自己喜歡吃美豬的蜜汁火腿，超好吃，吃過就知有多爽。隨即引發網友不滿，痛批「都留給你了，我不用」、「為了護航，你有什麼吃不下去的嗎？」

◎2020/11月：

陳柏惟曾放話要「1個打35個國民黨立委」，但在立法院朝野立委衝突中，被藍委林為洲架住脖子拉開，有網友不禁酸說，查埔人不要只剩一張嘴。針對被林為洲架住脖子拉開戰場，陳柏惟後來不滿表示，「下一次的話，我的態度只會比現在更強硬。上次說1打35讓我可以站著離開，林為洲想把我拽倒在地，5個人反撲倒，我下次要挑戰36個。」

◎2021/1月：

陳柏惟在2019年的一篇貼文提到如果他、王浩宇、黃捷三人都被罷免成功，就請全台灣人吃雞排；今年1月王浩宇被罷免成功，有網友翻出此篇祭品文，對此，陳回應此事時說，「事實上不會拿高中聯考答案去回答大學期末考的考券嘛，2019大家知道時空背景不一樣」。對此，宅神朱學恒則狠嗆，「打賭都不敢是要怎麼打仗啦(恥笑)」。

(中時新聞網)