中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席、直攻2024總統大選。部分反對人士質疑，趙已70歲年紀太大違逆世代交替，且在年輕世代中知名度低。深受年輕族群喜愛的國民黨新生代台北市議員徐巧芯則認為，年輕人的陌生為趙創造了更多闡述空間，且趙的「幽默感」大勝許多50歲中壯世代的藍營政治人物，對爭取年輕人支持有巨大優勢。

徐巧芯（5）日接受香港媒體《中評社》訪問指出，對政治有所了解的年輕人都知道趙少康，趙本身主張「兩岸和平」的強硬立場，對中間偏藍的年輕人是有吸引力的；至於不喜歡趙的年輕人，通常比較偏獨派，本來就不可能是國民黨的選民，所以基本上也不會是趙要爭取支持的族群，因為喜歡跟不喜歡都已經分好了。

徐巧芯表示，很多人以「年輕人不認識趙少康」，認為這是趙在年輕族群支持度上的劣勢，但這就像2018年的韓國瑜，不只年輕人不認識，連中老年人都不太記得，但這並不影響「韓流」的掀起，韓也如願翻轉高雄、當選高雄市市長；若趙在年輕人心中是一張白紙，可以從論述上告訴年輕人「我是誰」，這樣反而更有闡述自己理念的空間，而這也是趙有能力做到的。

針對趙少康的優勢，徐巧芯強調，年輕人並不是看年齡投票，年輕人在乎的是陳述事情的方式與是否關心年輕人議題，趙除了陳述方式、說的話語，包括「幽默感」都勝過很多50歲的藍營政治人物，光這點趙就極具爭取年輕選票的優勢。

(中時新聞網)