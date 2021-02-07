經歷新冠疫情肆虐整整一年後，全球至今仍疫苗短缺，富裕國家積極搶購疫苗，讓世界部分貧困國家擔憂恐分配不到疫苗。對此，印度籍公衛運動者普拉哈拉（Achal Prabhala）與馬來西亞非營利智庫「第三世界網路計畫總監」徐玉玲（Chee Yoke Ling）投書紐約時報表示，解決疫苗短缺的方法，或許正好就藏在眾目睽睽之下，也就是採用來自大陸與俄羅斯的疫苗，印度的也有可能。

兩人在「是時候相信陸俄疫苗了」一文中指出，起初大陸與俄羅斯的疫苗不受西方國家或全球性媒體所重視，或許是對於美國藥廠莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）等製藥大廠存有偏好，而這種認知部分是出於大陸與俄羅斯是集權國家的事實。

該文稱，但是越來越多證據顯示來自陸俄的疫苗同樣有效。全球頂尖的醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）在本周的報告中指出，俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗防護力達91.6%；而阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利以及巴基斯坦已核准了大陸國藥集團（Sinopharm）疫苗。

另外，至1月中旬，在阿拉伯聯合大公國已有180萬接種，而玻利維亞、印尼、土耳其、巴西以及智力也批准並開始引進大陸的科興生物（Sinovac Biotech）疫苗，而「衛星-V」也即將由在歐洲、中東、非洲以及拉丁美洲等數十個國家所採用。

這些國家根據疫苗研發廠商公布的安全性與有效的證據，或者在自行進行獨立研究之後，明智地批准了陸俄疫苗，而陸俄廠商公布的資訊，在經過《刺胳針》與《美國醫學會雜誌》（JAMA）等國際期刊獨立研究後公布。

該文指出，現今西班牙與德國開始討論引進俄羅斯與大陸疫苗的可能，看來面對「半絕望困境」，他們終於排除非西方國家疫苗的偏見；不過，不可否認對於陸俄疫苗的懷疑依舊存在，根據市場調查和數據分析公司YouGov針對來自17個國家的19000人詢問俄羅斯、大陸以及印度疫苗持正面或負面看法，「在由於大陸與俄羅斯疫苗對於自家疫苗的吹捧，反而引起了受訪者們的警覺心，某種程度上這是可以理解的」。

另外，陸俄去年在未經過第三階段臨床實驗就讓部分人民接種，印度當地企業巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）製造的疫苗，但同樣缺乏有效性的數據，引起擔憂。雖然這3個國家都辯稱這些決定是必要的緊急措施，讓疫苗得以加速生產與分布，這種解釋某種程度上不太合適，但如此作為仍屬合法，且在西方國家也出於同樣理由，在比陸俄印資訊更透明的情況下，也加速批准了疫苗。

但即使如此，關於大陸與俄羅斯疫苗的可靠程度仍有大量數據可以參考，不過全世界各地對於陸俄疫苗的測試結果不一，有的甚至差異極大。不過，隨著實驗指南改變，即使測驗同樣疫苗，也會有不同的檢測結果，因此像是實驗設計與疫苗本身表現，將導致疫苗有效性實驗出現差異的潛在可能。

(中時新聞網)