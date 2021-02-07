奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享2/8～2/14星座運勢，雙子座事業運最旺，處女座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外魔羯座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周將會是牡羊朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，自信消退連帶引起自我懷疑，處理事情時變得更滯礙難行。

▍金牛座

整體運勢★★

金牛座朋友下周將是休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷了，逐漸從內在的壓力顯現於外在情緒與行動，讓你感到非常無力。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當！

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友的情緒起伏變大，容易和周遭的朋友起爭執，部份原因來自長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷。

▍獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你感到灰心許多。

▍處女座

整體運勢★★★★

安穩、平靜的元素將充斥在處女朋友下周的生活當中，忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒要好好把握下周難得的輕鬆。

▍天秤座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓天秤的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中，這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友變的計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭勢有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性，因此需多加思考再行動。

▍魔羯座

整體運勢★★

魔羯朋友下周會自找麻煩，面對許多事情多了猜忌，這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友下周做事起來顯得綁手綁腳許多，不再像過去那麼得心應手，原因多來自於自己，導致做事時不太敢放手去做。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友，對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法出現，願意付出行動去改變，也調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)