台南市佳里區蕭壠文化園區將於大年初二至初五舉辦「蕭壠犇藝14倉」活動，邀請兒童劇團演出，還有新春市集、展覽活動。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區蕭壠文化園區將於大年初二至初五（2月13至16日）舉辦「蕭壠犇藝14倉」活動，邀請海波兒童劇團、銀河谷音劇團、如果兒童劇團3大知名兒童劇團演出，還有新春市集、新春展覽、新春電影院以及合作店家滿額贈禮。

台南市文化局表示，新春活動熱鬧滾滾，初二及初三下午1時由海波劇團各舉辦一場「鯊魚寶寶見面會」，近期以超人氣兒童歌曲走紅全球、最受小朋友歡迎的卡通人物「鯊魚寶寶Baby Shark」，屆時將來到蕭壠與大家一同唱跳拍照。

銀河谷音劇團亦於初二及初三下午3時各演出一場兒童劇《醜小鴨歷險記》及《頑皮孫悟空》，以人偶舞台音樂劇詮釋經典兒童故事，生動的人偶表演、悅耳的配樂及華麗的場景，為大家帶來精彩的劇碼。

如果兒童劇團則將在初四壓軸演出《綠野仙蹤》親子戲劇，用精心製作的劇碼演繹童話故事，為親子傳達智慧、善良與勇氣的真諦。

初五上午10時及下午2時於車台劇場則將有街頭藝人展現氣球魔術和特技表演，糖廠冰店前方空地則有新春市集。此外，包括闔家欣賞的新春電影院、親子同樂的兒童遊戲室，春節期間都不缺席。

最受歡迎的蕭壠兒童美術館展示各國藝術家創作的兒童藝術，駐村藝術家特展則有全球公開徵選及台灣新銳藝術家的精彩作品展出。

今年蕭壠文化園區亦首度規畫走春集章攻略及合作店家優惠，與總爺藝文中心、水交社文化園區聯手推出實體文宣手冊，集齊蕭壠與總爺印章，即可享水交社門票50元半價優惠，原半票者則享免費進館（親子館除外，一冊限一人優惠使用）。春節活動期間於A1的彼緹娃藝術蛋糕工廠消費滿699元，贈送紀念馬克杯1個，限量100個送完為止。

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