誰也想不到目前暫居SBL聯盟得分王和火鍋王，平均籃板與抄截也排聯盟第2的布蘭登，竟然還是丟了飯碗！高雄九太科技將跟布蘭登完成解約，儘管近日傳出他前往新竹街口攻城獅、台灣銀行等隊測試卻未被留用，目前預定7日搭機離台。

九太釋出他的官方理由是，布蘭登腳踝與膝蓋都有舊傷，所以只好忍痛割捨，不過九太找尋新洋將腳步也很快，現年25歲、身高201公分的卡洛林(Jordan Caroline)將於7日抵台接受隔離，他僅擁有NBA發展聯盟與以色列聯賽短暫打球經歷。

只是九太無預警把本季場均19.4分、14.9籃板及2.7助攻的布蘭登釋出，確實拋出一顆相當大的震撼彈，畢竟九太上半季只拿7勝13敗、排名暫居第3，主因仍在陣中本土主力傷痛頻傳，反觀布蘭登卻是上半季全勤，甚至5場打滿40分鐘。

更讓外界不解的是，布蘭登在確定將跟九太解約後，曾經傳出透過台灣經紀人詢問攻城獅與台銀招攬意願，卻都遭到拒絕，其中台銀總教練陳國維直到5日才決定放棄布蘭登，續用才剛傷癒、上半場僅打3場的艾爾文，考慮的仍是磨合問題。

身為SBL得分王與火鍋王的布蘭登，最後竟然淪落到在台灣找不到工作的地步，確實讓外界相當訝異，接下來就等九太新洋將卡洛林結束隔離投入訓練，可是球迷想要一探他的身手如何，必須等到下半季開打，也就是3月7日九太與台銀之戰。

(中時 )