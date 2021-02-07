韓國頂級明星玄彬、孫藝真（孫藝珍）因為拍攝電視劇《愛的迫降》假戲真做，在2021年元旦大方認愛，原來兩人已悄悄交往8個月。不過小倆口即使戀愛，也沒有荒廢事業，玄彬近日投入電影《機密同盟2》拍攝，孫藝珍也悄悄接下了服裝代言，但就被眼尖的網友發現她疑似戀愛幸福肥，臉蛋明顯圓潤不少。

孫藝珍日前悄悄接下女裝代言，近日官方也曝光了她所拍攝的代言照。只見照片中，孫藝珍完美駕馭了各種風格，臉上笑容超甜美，隔著螢幕都能感受到她身為戀愛中女人的幸福，讓網友直呼「姐姐滿臉幸福，真好看」、「這衣服也就孫仙穿才好看」。

孫藝珍最新代言照，被發現臉蛋圓了。(取自韓網)

更有網友發現戀愛後的孫藝珍，不僅臉蛋明顯圓潤，氣色也更好了，羨慕地說「姐姐圓潤一些真是透著氣色都好，被玄彬捧在手心的幸福女人啊」、「孫仙是幸福胖了嗎」，還有人發現孫藝珍與玄彬似乎越來越有夫妻臉。

其實不久前，玄彬才在頒獎典禮上放閃，甜謝女友孫藝珍。他上月以《愛的迫降》拿下2020 APAN STAR AWARDS演技大賞，突然在感言最後提及了孫藝珍，「最後，非常感謝對利正赫來說最棒的搭檔尹世理藝珍，因為藝珍完美詮釋這個角色，才有利正赫如此帥氣的存在，想在這裏向妳說聲謝謝。」一席話讓粉絲全暴動。

(中時新聞網)