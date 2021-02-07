作為21世紀崛起的2大強權，中國大陸與印度2020年在邊界加萬河谷(Galwan River Valley)爆發肉搏衝突，讓雙邊關係陷入過去數十年來的最低點。蘭德公司亞太政策中心主任多薩尼(Rafiq Dossani)分析，由於雙方對抗是根基於彼此戰略差異之上，加上歷史長期糾葛、一帶一路的影響，雙方在2021年恐死結難解，未來情勢仍有緊張上升的風險，短期內恐難緩解。

多薩尼投書《國家利益》，指出北京與新德里之間的關係，正處於數十年來的最低點。從降低風險升級的角度來看，改善兩邊關係最符合彼此利益，而這種關係又是當今世界上最重要卻又最危險的關係。

2020年6月，大陸與印度的士兵在加萬河谷爆發肢體衝突。雖然雙方都不願正式承認，但衝突迄今北京掌握先前由印度控制的領土約20平方英里。印度曾多次要求大陸退回事發前的陸印邊境實際控制線(Line of Actual Control, LOAC)，雙方更舉行9輪會談，卻毫無斬獲；隨後，印度對北京實施經濟制裁，導致數十億美元的商業損失，卻依舊無解。

從過去歷史糾葛來看，恐怕是雙方在2021年關係仍不容樂觀的原因之一。2019年，印度修建通往LOAC的道路，北京以提升新德里快速運送並部署部隊的可能性為由，正式提出抗議，卻為印度忽視。1個月後，雙方皆增兵於該地，這象徵著兩國數十年來諒解的轉變。

與拉達克事件類似，大陸與不丹2017年於洞朗區也傳出緊張情勢。當時印度為不丹派出部隊，與該地區的大陸築路工對峙，而北京則派出部隊至爭議點。不過，當時緊張局勢於3個月內消解。雙方軍事指揮官達成協議，而印度總理莫迪與中共領導人習近平於2018年會面，敲定解決爭議的程序。

更重要的是洞朗事件為雙方帶來的教訓。印度認知即使派兵干預，仍無法阻止北京修路的決心，讓印度希望透過修路、部署部隊來鞏固對爭議領土的控制；對北京而言，則是認識兩國間的軍事力量差異，讓其有本錢奪取拉達克的印度控制領土，而新德里卻無力回擊。

更進一步的說，雙方戰略存在根深蒂固的差異，成為彼此關係在2021年難以好轉的主因。在大陸的戰略評估中，印度已是崛起大國，而北京正與華府激烈角力中，故不願意破壞與印度在2018年的莫習會取得的穩定關係。

然而，印度在2019年對拉達克爭議區的主權聲張，已破壞這種穩定；加上印度修築道路，甚至印度的內部壓力，讓新德里不願在拉達克議題上有所退讓，大陸有必要採取重大「舉措」矯正關係回復穩定。

印度的觀點則不同。歷經數十年來的發展，大陸綜合國力的快速成長與強大軍事能力，讓兩國關係陷入不平等的窘境。雖然在部分想定中，中共願平等地接納印度，如在蘇丹聯合探勘石油與設立新開發銀行；但在其他議題中，大陸卻明顯大幹新德里拐子，例如聯合國安全理事會常任理事國，以及核子供應國組織(Nuclear Suppliers Group)。

在這樣先天不足的前提下，一帶一路更讓雙方走入關係的死胡同。一帶一路大量在南亞國家大灑鈔票，特別是巴基斯坦、斯里蘭卡，而在尼泊爾、孟加拉、與馬爾地夫，甚至是阿富汗，一帶一路都投入大筆建設投資。

由於部分國家為印度傳統權力影響範圍，讓新德里感到憂心。例如，一帶一路對巴基斯坦公路與斯里蘭卡港口的經營，隨時可用來滿足北京的國防需求。

多薩尼總結，與洞朗地區不同，中印在拉達克的爭議是建立在戰略差異的基礎之上，2021的情勢仍有升級的風險。多薩尼呼籲，由於雙方都是21世紀的崛起強權，和解與合作能帶來彼此受惠，雙方領導人應放眼長期利益，改善彼此關係。

(中時新聞網)