受到疫情影響，民眾外出遊玩被限制後，轉為線上娛樂，去年網購商機大幅成長，為歷年之最，但也成為詐騙集團出沒好時機。來電過濾APP《Whoscall》日前發布「Whoscall 2020年度報告」，其中三組電話號碼更是詐騙集團最常使用的。

Whoscall指出，儘管台灣防疫有成，但2020年，詐騙電話與簡訊量爆增488%，其中跨境詐騙已成首要威脅。報告分析，去年台灣曾遭2次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯。

Whoscall報告指出，前三名詐騙電話分別為「+86」開頭，其次則為「+44」、「+22」開頭。(圖／Whoscall)

Whoscall研發總監李彥儒表示，詐騙集團一般都將機房設置在電信法規鬆散的境外地區，或是利用VoIP網路電話進行號碼變造，以此詐騙台灣民眾，而這些境外、變造號碼受限台灣電信法規，來電都會顯示「+」開頭。

Whoscall報告指出，前三名詐騙電話分別為「+86」開頭，其次則為「+44」、「+22」開頭，+86阻擋次數達到13.7萬次，+44與+22分別也有8.7萬次與3.4萬次的阻擋量。

此外，詐騙簡訊數量也不斷飆升，這些簡訊通常都會夾帶不明連結，當使用者點入之後，就會導致手機中毒、遭植入木馬，除了個資洩露外，還可能成為散播詐騙簡訊的工具。Whoscall也公布釣魚網址前三名，分別是「OOO.duckdns.org」、「OOO.xyz」、「OOO.club」。

除了詐騙，各式行銷號碼也讓民眾相當困擾，其中以汽機車、銀行借貸電話最為頻繁，次數達到1080萬次。(圖／Whoscall)

除了詐騙外，也有許多推銷號碼讓民眾相當困擾，Whoscall表示，推銷最大宗的就屬汽機車、銀行借貸電話，光去年就有1080萬次；第二名則是靈骨塔、補教業推銷電話，也有700多萬次；第三、四名分別為保險電話與股票電話，加起來也有將近500萬次，相較2019年也成長4成，其原因就是疫情導致現場大型活動與商展銳減，行銷電話因此大幅增長。

(中時新聞網)