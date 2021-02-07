長明商圈促進會理事長高金虎（右）理事郭振隆。（柯宗緯翻攝）

農曆年將至，「高雄過好年」邁入第23年，長民商圈促進會為讓民眾重新認識長明商圈，6日舉辦2021高雄過好年「牛年旺返in長明」活動，藍綠民代齊聚、大高雄觀光商圈總會總會長劉昭智、長明商圈理事長高金虎及全體理監事蒞臨會場，在新的一年跟民眾一起穿新裳過好年，也祭出超殺優惠催買氣。

高金虎指出，在民國70年代初，因地理位置優越，逐漸變成人潮及商圈的集散地。鄰近縣市的服飾店與成衣攤販，都會來此批發衣物，成為高雄市最大的成衣集中地。也因為火車站一天比一天進步，更帶動了附近的商圈的發展。

他提到，長明街的成衣以女裝與兒童服飾為主，講究貨真價實，因此有了「成衣街」之稱。近年來電子材料業及音響商也陸續進駐，從積體電路板等實習零件到音響器材、專業喇叭應有盡有，逐漸形成高雄市最有名的電子街規模。

他說，成衣街與電子音響街共榮共存，則成了長明商圈獨特的風景。而隨著時代的變遷，長明商圈正積極轉型成青創基地，鼓勵年輕人在此創業，為此地注入新血，促進商圈的活絡。

長明商圈舉辦的過好年活動有精采的舞台表演、摸彩活動、抽紅包過好年、春聯大放送 ; 周邊活動則規畫親子闖關、特色餐車、長明OUT LET特賣會等。民眾參與活動更有機會將IPHONE帶回家，不只有得吃、有得玩、更有多重好禮帶回家 ! 希望民眾共襄盛舉，一同共度美好的午後時光。

(中時 )