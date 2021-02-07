新春即將到來，高雄威秀影城GOLD CLASS頂級影廳推出「金牛犇躍．喜迎新春」活動，凡購買「金牛迎春雙人套餐」就送「甜點或薯條兌換券」，除夕到初三再加碼拍攝專屬「年節感拍立得」。

威秀影城GOLD CLASS頂級影廳春節賀歲強檔《角頭-浪流連》、《STAND BY ME哆啦A夢2》，非常適合全家大小歡聚享用美食、觀影同樂。

業者推薦專屬「金牛犇躍．喜迎新春」活動，凡02／10(三)~02／16(二)購買「金牛迎春雙人套餐」NT$1,688，內含開胃菜、湯、甜點、飲料各2份、義大利麵或燉飯1份、主廚特選1份、UNICORN法式甜點爆米花1份，即贈「GOLD CLASS甜點或薯條兌換券」乙張，另外除夕到初三再加碼。

02／11(四)~02／14(日)每日購買「金牛迎春雙人套餐」前10組顧客，還可以在精心規劃極具年味的佈置區，拍攝專屬年節感「拍立得」乙張，為您留存HAPPY 牛YEAR的美好回憶！

GOLD CLASS頂級影廳除了有專屬購票櫃檯、專人領位禮遇，優雅大廳可品嚐佳餚、自在歇憩，廳內更有貼心毛毯、行動充電設備、個人置物櫃及可輕鬆調整角度的舒適座椅。

(中時 )