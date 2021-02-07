農曆年即將到來，今年因為疫情影響，導致國人無法像以往趁著年假的連續假期把全家人帶出國旅遊。坐落在愛河河畔旁的高雄福容大飯店擁有「無敵海景」優勢，25樓獨家鳥瞰高雄港口壯麗景色的尊容包廂餐廳，可以從落地窗望出去還能俯瞰高雄最新的打卡景點-大港橋及流行音樂中心，還可以與親朋好友用獨立包廂的方式來享用高雄店最精緻的料理。

過年期間，自初一到初五，福容大飯店高雄店推出「金牛迎春」專案，全席10人份只要13,888元起＋10％，若是人數在8人以下，也有針對不同的人數來推出不同的合菜內容，不管是大家族還是小家庭，都可以享有最不一樣的年節用餐體驗！

此外，若是過年期間想要來高雄旅遊住宿，一睹港都的美麗風采，首推福容大飯店高雄店。從初一到初四，精緻市景雙人房年節優惠價4,800元＋10％(含2客早餐)，精緻港景雙人房年節優惠價5,440元＋10％(含2客早餐)，豪華雙床房年節優惠價7,840元＋10％(含4客早餐)，讓您在旅遊放鬆的同時，不但可以在鄰近充滿藝術氣息的駁二藝術特區參觀，還可以直接在房間欣賞大高雄的最佳美景。

(中時 )