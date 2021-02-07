「牛哥」的鳳山區誠義里里長劉啟芳，最近轉戰三民區，開設合菜餐廳「牛哥皇廚」。（柯宗緯攝）

人稱「牛哥」的高市鳳山區誠義里里長劉啟芳，在高雄開設30年老字號「大牛牛肉麵」人氣不墜，是不少人的心頭好。最近轉戰三民區，開設合菜餐廳「牛哥皇廚」，端出酸菜白肉鍋、鹹酥鴨等招牌菜，滿足老饕挑惕的味蕾。

「牛哥」表示，目前多角化經營，除兩家牛肉麵外，兒子也經營牛肉麵宅配市場，近日他則在三民區大順二路開立「牛哥皇廚」，料理口味多元，像是經典台菜、川菜、客家菜，招牌菜有避風塘蟹、酸菜白肉鍋、鹹酥鴨、抓餅等等。

「牛哥」指出，這次特地找來前五星級飯店主廚料理，主打「平價消費，五星級待遇」，可以單點或是客製化桌菜，每桌4000元起。試營運以來，受到不少客人愛戴，但也有客人上門就問「怎麼沒賣牛肉麵？」

「牛哥皇廚」大年初六開幕，除夕不打烊、初二照常營業，目前年菜預購中。「牛哥」說，選在此時開幕，不會擔心疫情影響生意，畢竟高雄防疫做得好，相對來說安全。

(中時 )