屏東縣牡丹鄉規模3.5地震 最大震度屏東縣3級 05:532021/02/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣牡丹鄉規模3.5地震 最大震度屏東縣3級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，7日2時48分發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.5公里，震央位於屏東縣政府東南方72.2公里（位於屏東縣牡丹鄉），最大震度屏東縣3級。1100207 台東外海地震！規模4.2 最大震度台東4級 宜蘭外海地震規模3.8 最大震度3級 (中央社) #屏東縣 #地震 #公里 #大震 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐怖巧合 國家警報連14發 時間撞台南、花蓮強震 09:272021/02/07 生活 全台最長燈籠天幕 12日員林點燈 04:102021/02/06 地方新聞 勝利星村慶開幕 浪漫花藝迎春節 04:102021/02/06 地方新聞 屏東賞燈走讀好驚艷 04:102021/02/05 焦點要聞 嚴防油煙 雙北納管近千家餐廳 04:102021/02/07 地方新聞 10力公車FUN膽玩 春遊宿省千元 04:102021/02/05 焦點要聞 宜蘭外海規模6.1地震！國家級警報狂炸13次 氣象局回應了 01:502021/02/07 生活 屏東熱博開幕 同時段6.5萬人入場 04:102021/02/07 焦點要聞 雙北力推都更 老屋翻新現熱潮 04:102021/02/06 財經焦點 51家廠商進駐 屏東勝利星村浪漫過新年 17:052021/02/05 寶島 黑色旋風來襲 LEXUS旗艦GT跑車勁帥登場 04:102021/02/07 《旺來報》 生活熱門新聞 宜蘭外海規模6.1地震！國家級警報狂炸13次 氣象局回應了 - 生活 大規模地震變頻繁 氣象局：情況非常特殊 - 生活 被打5倍劑量新冠疫苗 星國1醫院員工結局驚人 - 生活 性騷疑雲呱吉力挺雞排妹 網翻高雄大港開唱片段怒：韓可以告了 - 生活 國家級警報半夜狂叫 網曝最慘受災戶是他：出事了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。