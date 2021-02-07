根據中央氣象局最新資訊，7日2時48分發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.5公里，震央位於屏東縣政府東南方72.2公里（位於屏東縣牡丹鄉），最大震度屏東縣3級。1100207

台東外海地震！規模4.2 最大震度台東4級
宜蘭外海地震規模3.8 最大震度3級

(中央社)

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