紐奧良鵜鶘前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)前日展現綽號「薩諾斯」的本領，在一次強力灌籃中弄歪了籃框，比賽為此延誤數分鐘。維修人員得架梯子爬上去重新調整籃框，可見威廉森力道之大。終場鵜鶘以114比113戰勝印地安那溜馬。

Great contest from Goga on Zion at the rim: pic.twitter.com/kXONeEqEF7 — Tony East (@TEastNBA) February 6, 2021

那記灌籃發生在上半場結束前，鵜鶘隊最後一波進攻，威廉森的對手在前防守，被威廉森輕鬆繞開，他隨後在左側禁區外接獲隊友傳球，往籃下兩個箭步就直接灌籃，但是在對方中鋒協防的干擾下沒有灌進去。威廉森的力量還是很大，他的手有抓到籃框，球彈出去之後，籃框與籃板都為之震動。

下半場開打前，維修人員因此出來調整籃框。威廉森身高201公分不算突出，卻擁有128公斤的超重量級體格，以及與體重極不相稱的敏捷度。弄壞籃框之後，威廉森下半場打得一團糟，出手3次全部落空，還有3次失誤，全場18分、5助攻，所幸球隊還是險勝。

威廉森上季因傷錯失了新人王，不過他仍是最受關注的二年級生，本季場均23.5分、7.4籃板、59%投籃命中率。他三分球還沒練成(36.4%但出手少)，命中率主要來自他60%的兩分球命中率。根據運動數據公司Elias Sports Bureau統計，威廉森是聯盟史上首位繳出多場25分、85%投籃命中率的球員，在現今大家離籃框愈來愈遠的情況下，威廉森反而是圍繞著籃框不停轟炸，保持極高的進攻效率。

(中時新聞網)