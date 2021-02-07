下禮拜就要過年了，不少人開始居家大掃除。環保署環管處提醒，清潔順序要「由樓上到樓下」、「由屋內到屋外」，這樣不但可以省時，還能省力！

香藥草達人郭姿均也分享，以前用市面上販售的清潔產品時，刺激嗆鼻的味道都會令人感到呼吸困難。深入了解市售的清潔用品後，發現這些以乾淨強效為訴求的清潔劑，內含的化學成分可能對身體造成影響，有些化學物質甚至已證實會對人體產生危害，引發氣喘並治癌，例如芳香噴霧、馬桶水管疏通劑等。

為了家人的健康，郭姿均運用天然的材料打理家居生活，像是小蘇打、白醋、檸檬等，也在每個配方中都適度運用香藥草的效用，來達到抗菌及芳香，減少化學品對家人的危害。5大萬用清潔劑秘方大公開：

一.廚房浴室黃博士

●準備材料：

1.小蘇打粉近1/2杯，約120克

2.檸檬汁1/4杯，約60ml（約4顆檸檬或2顆黃萊姆）

3.柑橘精油10滴

4.迷迭香精油10滴

5.防潮密封玻璃罐1個

6.口罩

●製作與使用方式：

將小蘇打粉先倒入密封罐中，再將檸檬汁及精油小心倒入，等氣體逐漸揮發後，其餘再緩慢加入，每次使用時可用湯匙取出，再用習慣的菜瓜布或海綿刷洗。製作時注意通風，並使用口罩。

這個配方可以讓任何陳舊的不鏽鋼、金屬重新發亮，加上精油能夠達到去油殺菌的作用，而且它會形成淡黃色的泡沫狀，所以很適合垂直面的清潔，例如爐台後的壁面、微波爐內外部、水槽、烤箱內部、流理檯面、鍋蓋外面，甚至霧茫茫滿是污垢的淋浴拉門、浴缸、馬桶、水龍頭也能變亮，就像新買的一樣。

（圖片來源 / Pixabay 康健雜誌提供）

二.沾鍋魔法術

●準備材料：

1.小蘇打粉1大匙，約15克

2.雪松精油5滴（柑橘精油亦可）

3.水1杯，約250ml

●製作與使用方式：

鍋中準備250ml的水，並倒入小蘇打粉及精油，接著蓋上鍋蓋，開火待水滾，煮沸1分鐘後熄火。待水溫下降後，只要用菜瓜布輕輕一抹，就可以輕而易舉地清除油垢。

這個沾鍋魔法術，讓你可以輕鬆既當煮婦又當貴婦，不必費力刷洗。只要在小蘇打溶解時，蓋起鍋蓋，就可以利用蒸氣將鍋蓋邊的油垢順便一起溶解。而且即使留到隔天才清洗，一樣只需輕輕一抹，就可去除污漬，鍋子像用橡皮擦擦過一樣光亮！但請注意，小蘇打粉不可用於鋁製鍋具，否則會使鍋子變色，呈暗灰色或棕色。

小蘇打粉是清潔妙幫手。（圖片來源 / Pixabay 康健雜誌提供）

三.多功能亮晶晶除菌清潔劑

●準備材料：

1.白醋1杯，約250ml

2.過濾水3杯，約750ml

3.檸檬汁1/4杯，約60ml（2顆黃萊姆或4顆檸檬）

4.檸檬精油10滴（或柑橘精油）

5.百里香精油10滴

6.橄欖液態皂或液態皂基1大匙，約15ml（選擇性）

7.1200ml噴瓶

●製作與使用方式：

將白醋及清水依序倒入噴瓶內，再滴入精油及檸檬汁，並充分搖晃均勻。每次使用前都要搖晃，讓精油平均分布，按壓幾下噴在欲清潔之處，並用乾抹布擦乾。

這是郭姿均最愛的噴劑，含有白醋及檸檬精油，都是能夠殺菌及減少病菌活性作用的，檸檬汁及醋更可以促進分解油漬。

適用範圍諸如流理檯、瓦斯爐表面、廚房家電表面如冰箱、洗碗機、烤箱、微波爐等，還有沾到食物的木質餐桌、玻璃、窗戶、鏡子、水龍頭、門把、電話等。

可以視家中清潔範圍，增加及減少製作量，算是用途最廣的多功能清潔劑，也是漂白水的清潔替代品。

肉桂的氣味很有節慶的歡樂感，洗完後芬芳怡人，十分適合在款客前使用。（圖片來源 / Pixabay 康健雜誌提供）

四.萬用肉桂清潔粉

●準備材料：

1.小蘇打粉1杯，約250克

2.肉桂粉1大匙（中藥店及超市烘焙區、調味料區）

3.柑橘精油10滴

4.肉桂精油5滴

5.玻璃密封罐

●製作與使用方式：

小蘇打粉與肉桂粉充分混合後，精油滴入時要逐滴進行，待結塊處壓碎後，再陸續滴入，混合後的多功能肉桂清潔粉可以放在密封罐中，用湯匙取出使用。

這個清潔粉可以直接刷洗廚房及浴室污垢，太過油膩的地方如排油煙機濾網、瓦斯爐的爐環、地面或紗窗，可以先噴上白醋，再灑上清潔粉，形成泡沫黏糊狀，靜置1小時再去刷洗，就能輕易溶解污垢。而且肉桂的氣味很有節慶的歡樂感，洗完後芬芳怡人，十分適合在款客前使用。

五.木製家具天然保養蠟

●準備材料：

1.蜂蠟15g

2.橄欖油1/2杯，約125ml（或亞麻子油、杏仁油、核桃油）

3.薰衣草精油5滴

4.150ml附蓋玻璃罐

●製作與使用方式：

1.低溫隔水加熱融化蜂蠟，用單柄湯鍋當外鍋，內鍋用耐熱玻璃容器（使用不鏽鋼杯也可以），並用湯匙慢慢攪拌，待蜂蠟全部溶解後，倒入橄欖油，均勻攪拌後，即可關火。

2.將精油滴入玻璃內鍋，此時會出現結塊情形，只要繼續均勻攪拌就會溶解。接著把徹底溶解的材料倒入耐熱的玻璃瓶罐，等到完全冷卻固化，才用蓋子蓋起來。

3.使用時，以軟布沾抹保養蠟，採畫圓方式塗擦家具，之後再用另一條乾布將多餘的蠟擦去並打亮。

4.如果不小心上了過多的蠟，可以用檸檬汁塗擦去除。

市面上的木製家具保養劑所含的化學成分，可能會使家具退色或變質，以蜂蠟保養較能達到功效，且適用於所有的木製家具，不分新舊及顏色均可。這個天然保養蠟保存期限很長，因蜂蠟具有天然的防腐功能，且自然無毒配方就算擦在皮膚都很安全。

(中時新聞網)