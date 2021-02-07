2020年9月間基隆一位3歲男童陳屍劉姓保母家中，保母原先聲稱男童過世前曾發燒，未料驗屍報告顯示男童內臟破裂、腦出血情況，保母甚至傳訊她的丈夫「母親都沒給保母費，給他喝湯就好」。檢方認為兩人涉案重大，於去年底向法院聲請羈押保母獲准，5日再羈押其夫獲准。

據了解，去年9月25日下午3時許，基隆警方接獲劉姓保母報案稱，原要叫醒正在睡覺的男童，但卻搖不醒，待消防人員趕到現場時，男童已回天乏術，救不回。

當時警方初步調查男童的死因，男童頭部有舊傷，小腿則有挫傷，對此，劉姓保母則表示，是男童在公園遊玩時跌倒受傷，並指稱男童過世前已發燒3天至4天，因並無健保卡，也連絡不上其父母，因此遲遲未就醫。

孰料，檢方會同法醫驗屍才發現，男童內臟破裂嚴重，甚至頭部皮下組織也有出血情況，懷疑生前曾遭受嚴重虐打；經檢方抽絲剝繭，將保母夫妻列為被告展開偵查，發現劉姓保母的通訊紀錄中，曾向其丈夫傳訊「男童母親都沒給保母費，給他喝湯就好」等語。

劉姓保母則向檢方坦承有虐童，先於去年12月遭到法院裁定羈押；其丈夫部分，檢方根據保母的通訊紀錄，判定其丈夫也涉案其中，於5日經法院裁定羈押獲准。

據悉，這位劉姓保母無照托育，自去年5月20日開始照顧男童，其父母則在基隆廟口做生意，經常忙到無法來看小孩；保母聲稱，其父母本說8月25日要過來帶兒子，結果一直延到9月25日，至於沒有證照卻看顧小孩，保母說雙方是透過網路仲介介紹，男童父母也知道她沒有證照，但還是請她幫忙。

(中時新聞網)