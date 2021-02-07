無黨籍高市議員黃捷罷免案遭否決，不過時事評論員李正皓卻認為，不要小看國民黨支持者的怨氣，罷捷雖然最後失敗，但同意罷免票開出的票卻比預期的好，若這股氣勢不散，基進黨立委陳柏惟罷免案結果可能沒有想像中樂觀。

據高市選委會統計結果，鳳山選區投票人總數29萬1566人，昨（6日）共12萬1110人投票，投票率41.54％，直逼罷韓的42.14％。同意罷免票5萬5261票、占45.8％，不同意罷免票6萬5391票、占54.2％，未達到罷免門檻的7萬2892票。

對於昨日罷捷的結果，李正皓隨即在臉書發文解析，恐怕陳柏惟真的沒有想像的樂觀，會是一場超級大硬仗。2020年立委選舉，民進黨立委候選人許智傑拿11萬4998票；國民黨立委候選人李雅靜拿8萬6127票，對比這次罷捷不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，很清楚知道民進黨全力動員之後，也才開出了許智傑得票的56%。

李正皓強調，即便罷捷團體一路表現荒腔走板、策略荒唐，再加上國民黨中央刻意保持距離，沒有全力支援的狀況下，依舊開出了李雅靜選票的64%，顯然，大家都小看了國民黨基層支持者的內聚力與怨氣，若這股氣不散，再加上顏家的在地動員能量，可以預期陳柏惟一定會遇到一場超級大苦仗、硬戰，稍有不慎就有翻船的可能。

許多網友也在其po文底下留言表示，「而且現在國民黨沒舞台，這種小事都可以傾全黨之力」、「罷免比較沒熱情啦！但3Q這場非常硬，我十分認同」，也有網友不認同李正皓稱國民黨沒強力動員說法，並指出「鳳山很多眷村子弟，國民黨還有加力道，這樣還罷不掉，代表人民漸漸有思考能力了，不是嗎」、「國民黨沒有刻意保持距離啊！江啟臣不是錄影片有催票？再者很多人覺得一定不會過根本懶得去投～所以只開56%也不差了」。

(中時新聞網)