一名男子日前與女友開房間、洗鴛鴦浴，正當準備在浴室發生性行為時，女友突然環抱住他，並用手在他背上「摳痘痘」，導致痘痘傷口被熱水燙到，他當下痛到起身，直說沒了興致，女友則解釋看到痘痘忍不住想摳；他說這造成不少陰影，2人日後擁抱時，他都會注意對方有沒有摸到痘痘，或是長痘痘時，就不敢太親近對方了。

該男友在PTT發文表示，他與女友已經1個月沒有見面，日前與對方相約到旅館過夜，2人一起洗鴛鴦浴時，他不斷做出調情動作，正當2人情慾正濃，準備在浴室內發生性行為時，對方突然抱住他的背，然後竟然把他背上的痘痘「摳破」，導致傷口被熱水燙到，他當下非常痛，急忙詢問女友在幹嘛，對方則說「忍不住會想摳」。

該男友說，他真的生氣又難過，生氣原因是2人乾柴烈火時，對方竟然有心思摳痘痘，「我這麼投入，她怎麼可以只專心在摳痘痘」，讓他之後完全沒有興致，之後與女友擁抱，還要注意對方的手有沒有摸到他的背，「或是我背上如果有痘痘，我不敢給她抱了」；女友雖然之後不斷道歉，但他說陰影已經造成，詢問網友該怎麼辦。

許多網友則說，「這遭遇好慘」、「摳痘痘這麼噁心的事情，只有真愛才做得到，可見她愛你很深」、「應該是你技術很差，女方無感所以找事做吧，自己檢討一下」、「所以這事告訴我們，要做好背部護理」、「因為女友沒感覺，所以分心了」、「代表你沒辦法讓她投入」。

(中時新聞網)