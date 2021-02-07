雞排妹（鄭家純）性騷風波越演越烈，就連名主持人曾國城和多名資深男星，也被捲入其中，而6日疑似出現當天的目擊者，直指雞排妹確實有碰到騷擾情況，不過PTT網友卻覺得疑點重重，精闢分析引起熱議。

臉書6日流傳當天目擊者的說法，兩名網友對話中透露，「有啊，他的確刷卡她的屁股，他說是為了炒熱氣氛」，另也寫道「而且他唱歌的時候，雞排妹正在台下休息，他還特地叫她上台騷擾她，自以為幽默吧」，而對方的理由是「覺得場子有點冷」。

網路流傳目擊者對話。(圖／翻攝自臉書)

網路流傳目擊者對話。(圖／翻攝自臉書)

對話中也提到，舉辦尾牙的當事公司，已搬家避風頭，可能會嚴禁員工將當晚影片外流，而爆料刷卡事件的網友被詢問現場是否有人有錄影，他表示「現場沒人預料到他會突然刷卡她啊」，雖然對話從頭到尾只出現雞排妹名字，沒指名道姓「刷卡男」為何人，但大家都猜測是在指翁立友。

不過有網友在PTT發文，認為雞排妹之前說過，雖然翁立友助理當時有在台下錄影，但因為她的身體擋住一切，「主桌的角度也看不出來」，加上她透露翁立友冒犯舉動是在身體後方，根本不會被任何人看到，和目擊者的爆料「情節差異超級大」，因為據他的說法，翁立友當天是高調性騷，還說為了「炒熱氣氛」，台下目擊者應該很多，但都沒有確切證據，質疑對話是來帶風向。

此文引起網友熱議，有人認為目擊者只敢用「我朋友說」、「她或他」等，就是在規避責任，也有人支持雞排妹快提告，「不是有證人了嗎？這樣可以成案了啊 還不快吉死翁？」

而雞排妹5日在Clubhouse直播中，曾還原完整性騷過程，雞排妹表示，在翁立友對她性騷的當下，他的手是在不會有人看到的情況下，先是伸到後方，接著手直接「從屁股下方完整滑上來」，讓雞排妹明顯感受到自己被觸碰，所以才會直接認定翁立友碰到她屁股的舉動是「故意的」。

(中時新聞網)