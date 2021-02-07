【現場直播】凌晨地震警報狂響 氣象局最新說明｜2021.02.07

今天凌晨1時36分東部外海發生規模6.1地震，最大震度4級，但最可怕的是警報聲比地震還嚇人，半夜狂響14次以上，還有人的警報響了16次，關都關不起來，對此氣象局地震測報中心今表示，日前進行地震偵測系統調校，加上這次6.1地震位在偵測範圍的最邊緣、東經122.6度，深度又達112公里，地震波一波波進來，震源定位難讓測站以為是不同地震，導致國家級警報連環發。

氣象局地震測報中心表示，今天凌晨1時36分發生在東部海域的規模6.1地震，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊之下造成，是很常見的地震成因，台灣有七成地震發生在東部外海，其原因幾乎都是板塊擠壓。

對於今天凌晨國家級警報連環發，地震測報中心說，最近正在調校地震系統偵測程式，今天凌晨發生在東部海域的地震，位於東經122.6度，而我地震偵測最遠是範圍是東經123度，今天凌晨的地震剛好在邊緣，加上地震深度較深達112公里，所以地震訊號會一波波進來，由於發布地震警報是先由幾個收到訊號的測站先做計算，只要達到規模5、北巿震度3，就會發國家級警報，今天凌晨的狀況是不同測站先後都收到地震訊息，系統以為是不同地震，所以連發超多次。

地震測報中心表示，地震偵測大多以本島或距本島近的範圍為主，這次的地震剛好位於偵測範圍的最邊緣，深度又深，地震波會一波波進來，為避免系統誤認為是不同地震，偵測系統需再調校得更精準。

半夜被國家級警報嚇死的網友，紛紛在PTT上留言：「到底要送幾個警報」、「老人家真的不會用手機會被嚇死」、「X好不容易入睡被吵醒」、「搖完還收到好幾封」、「警報震得比地震猛」、「吵死了，害我只睡3小時」。

氣象局長鄭明典今早也在臉書說明，國家警報會狂響是因為本次地震在臺灣東北較遠海域，經度超過122.5度，且震源深度頗深，超過110公里，導致地震速報系統自動解算多次，更新預警訊息並連續發送國家警報，依據每個人所在地不同，警報次數都不一樣，氣象局已立即對地震速報系統的自動偵測模組優化改進。

(中時新聞網)