高雄市議員黃捷罷免案，昨(6)日開票結果未能通過，黃捷安全過關；對此，許多藍營民眾感到心情相當低落，而資深媒體人陳揮文昨晚貼出三組投票數據，指出民進黨這兩年來的支持度正在下降，網友表示，在民進黨荒腔走板的執政下，民眾已經開始覺醒。

陳揮文在臉書上表示，蔡英文在當選時曾感謝所有出門投票的人，「特別是沒投給我的人、我們都是台灣人」，但執政這兩年來，她不僅沒做到，政府還不停的追殺、圍剿那些沒投給她的人，韓國瑜被罷免了、中天被關台了；而在民進黨這頭大鯨魚的壓力下，鳳山清捷隊僅以不到10%的罷免票敗下陣來，真的很厲害。

陳揮文貼出三組數字，分別是2020總統大選時鳳山的支持度綠60.6%、藍36.2%；2020總統大選全國支持度綠57.1%、藍38.6%；2021年罷捷藍綠動員後的票數綠54.2%、藍45.8%；三組數字顯示藍綠的選票正不停拉近。

陳揮文的貼文引來網友討論，表示「結果愈接近，綠營就愈會不擇手段，將來鳳山的選舉要小心」、「這種分析的數據才有意義，雖然罷免沒成功，但至少知道有些民眾已經慢慢覺醒了」、「綠營的票數逐漸消退中…但是只要結果是贏，綠營就不會檢討」、「這個勢每一年拉回9%，2022就可以翻盤了」、「慈禧和他的義和團聯手出擊」。

(中時新聞網)