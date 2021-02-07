春節連假將至，台中市政府持續拉緊防疫線，配合中央流行疫情指揮中心加強景點人流管制措施，其中高美濕地木棧道將於2月10日至16日進行人流管制措施，以900人為限，採「1進1出」，且於下午5時30分關閉，屆時現場巡守人員將進行管制及清場。

高美濕地木棧道為室外場域，但市府防疫不鬆懈。農業局宣布，春節連假2月10日至16日，實施人流管制上限900人，採「1進1出」方式，另因春節連假期間日落時間為下午5時50分，為維護民眾安全，木棧道於下午5時30分關閉，將由現場巡守人員管制及清場。

農業局呼籲，民眾前往高美濕地前，可至「高美野生動物保護區生態網」（https：／／www.saygaomei.com.tw／woodenWalkway ）查詢當日木棧道開放時間，也可至「臺中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」（http：／／taichung.csii.com.tw／ ）查看即時人潮影像。為自身及他人健康安全，到觀光景點應戴上口罩、與他人保持適當社交距離，並遵守現場管制措施。

(中時 )