防疫為重，宮廟慶典活動紛紛取消或縮小規模，台南六甲恒安宮媽祖廟取消重大的元宵二保半的遶境活動，但燈會活動照常舉行，更以同安船為主題造型設計燈區，讓信徒鑽轎腳，驅疫祈福。
六甲恒安宮舉辦元宵燈節彩繪活動已有7年，從原本掛在廟埕兩側200個燈籠開始，邀集區內國中小學生參與彩繪比賽，以生肖為主題，發揮創意，並酌予獎金、獎狀鼓勵，成為當地學生每年期盼參加的活動，燈籠數逐年增加，燈區也移至廟前廣場。
今年雖然新冠肺炎疫情又開始升溫，但元宵燈節彩繪活動去年11月時就已陸續發送燈籠給民眾彩繪，而且許多外縣市學校、民眾也積極參與，發送燈籠近1300個，考慮到開放式燈區場地廣大，較易配合防疫，因此元宵燈籠展示活動照常舉行。
為了驅疫祈福，廟方設計燈區時，參考媽祖的故事傳說，相傳出身於同安縣的陳永華將軍曾將媽祖神像迎來台灣，而且清朝水師同安船為祈求神明護佑，船尾保有媽祖神龕，尾桅還有祈福旗，因此恒安宮今年燈區造型以此為發想，重現同安船，希望讓民眾認識這段歷史典故。
廟方除了設計同安船造型裝飾，也設計鑽轎腳祈福隧道，每天會恭請媽祖到燈區神轎坐鎮，幫民眾祈福。春節期間廟方推出「吽歡吽樂」系列活動，也設計了牛年紅包袋、除夕晚上8點發送媽祖發財金。
恒安宮花燈區6日已經開始布置，1200多顆燈籠已經掛上，晚上正式點燈，每年燈籠隧道都吸引大批民眾拍照取景，不少學生與家長趁著假日，紛紛前往尋找自己的燈籠掛在何處，歡喜拍照留念。
燈籠彩繪評比結果也已經揭曉，由高雄市鳳新高中林同學奪得「燈王首獎」，不少參賽民眾關心何時舉辦頒獎活動，廟方表示，因為疫情關係，尚在討論如何是否待疫情趨緩再頒獎，會盡快通知得獎人。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。