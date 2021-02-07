台南市六甲區恒安宮元宵燈飾彩繪比賽，吸引全國1300多人參加，6日燈飾掛出後不少民眾前往尋找自己的作品。（劉秀芬攝）

台南市六甲區恒安宮春節燈區特別以同安船為主題做設計，寓意乘風破浪，驅疫祈福。（劉秀芬攝）

台南市六甲區恒安宮春節花燈展6日點燈。（劉秀芬攝）

防疫為重，宮廟慶典活動紛紛取消或縮小規模，台南六甲恒安宮媽祖廟取消重大的元宵二保半的遶境活動，但燈會活動照常舉行，更以同安船為主題造型設計燈區，讓信徒鑽轎腳，驅疫祈福。

六甲恒安宮舉辦元宵燈節彩繪活動已有7年，從原本掛在廟埕兩側200個燈籠開始，邀集區內國中小學生參與彩繪比賽，以生肖為主題，發揮創意，並酌予獎金、獎狀鼓勵，成為當地學生每年期盼參加的活動，燈籠數逐年增加，燈區也移至廟前廣場。

今年雖然新冠肺炎疫情又開始升溫，但元宵燈節彩繪活動去年11月時就已陸續發送燈籠給民眾彩繪，而且許多外縣市學校、民眾也積極參與，發送燈籠近1300個，考慮到開放式燈區場地廣大，較易配合防疫，因此元宵燈籠展示活動照常舉行。

為了驅疫祈福，廟方設計燈區時，參考媽祖的故事傳說，相傳出身於同安縣的陳永華將軍曾將媽祖神像迎來台灣，而且清朝水師同安船為祈求神明護佑，船尾保有媽祖神龕，尾桅還有祈福旗，因此恒安宮今年燈區造型以此為發想，重現同安船，希望讓民眾認識這段歷史典故。

廟方除了設計同安船造型裝飾，也設計鑽轎腳祈福隧道，每天會恭請媽祖到燈區神轎坐鎮，幫民眾祈福。春節期間廟方推出「吽歡吽樂」系列活動，也設計了牛年紅包袋、除夕晚上8點發送媽祖發財金。

恒安宮花燈區6日已經開始布置，1200多顆燈籠已經掛上，晚上正式點燈，每年燈籠隧道都吸引大批民眾拍照取景，不少學生與家長趁著假日，紛紛前往尋找自己的燈籠掛在何處，歡喜拍照留念。

燈籠彩繪評比結果也已經揭曉，由高雄市鳳新高中林同學奪得「燈王首獎」，不少參賽民眾關心何時舉辦頒獎活動，廟方表示，因為疫情關係，尚在討論如何是否待疫情趨緩再頒獎，會盡快通知得獎人。

(中時 )